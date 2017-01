Meztelen fotókat posztolt a tinilány, majdnem megfojtotta az apja

Kis híján megölte 14 éves lányát egy 45 esztendős férfi a Tennessee állambeli Harrison városában - írja a New York Post Christian Amason azért kezdte el fojtogatni tinédzser korú gyermekét, mert az meztelen fényképeket küldött magáról barátainak egy népszerű képmegosztó alkalmazáson keresztül.A kislány meggondolatlan tettéről a családban először az édesanyja szerzett tudomást. Szidni kezdte gyermekét, amihez csatlakozott az időközben hazaérkező apa is. Dühében végül az anya kezet emelet a lányára, aki azonban kitért a nő ütései elől, majd a szobájába keresett menedéket.A szülök viszont nem hagyták annyiban a dolgot: követték gyermeküket a helyiségbe, ott ragadta meg lánya nyakát az apa.A bántalmazott lány hat órával a veszekedés után jelentette az esetet a rendőrségnek. Szülei beismerték tettüket. Az apát gyermekbántalmazás gyanújával letartóztatták, azzal is vádolják, hogy elhanyagolta gyermekét. Az ügyben még nyomoznak a rendőrök.