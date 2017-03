Merkelt ˝náci praktikák˝ bevetésével vádolta meg a török elnök

Recep Tayyip Erdogan török elnök vasárnapi televíziós beszédében "náci praktikák" bevetésével vádolta meg Angela Merkel német kancellárt az ellen tiltakozva, hogy Németországban több helyütt betiltották a török népszavazási kampányeseményeket.Nem szeretik, amikor náciként kezelik őket. Ilyenkor szolidaritásukat hangoztatják. Főleg Merkel hajlamos erre - fejtegette a török elnök.

De akkor is, te ebben a pillanatban náci praktikákhoz folyamodsz

- intézte szavait a német kancellárhoz Erdogan. "És kik ellen veted be őket? Németországi török állampolgár testvéreim és miniszter testvéreim ellen" - tette hozzá.Az április 16-ai népszavazás tétje az Erdogan által szorgalmazott elnöki rendszer bevezetése."Az álarcosbálnak vége!" - hangsúlyozta beszédében a török elnök, aki terrorszervezetek támogatásával vádolta Európát.Sigmar Gabriel német külügyminiszter a Passauer Neue Presse című lap hétfői kiadásának nyilatkozva reagált a török elnök legújabb kijelentéseire, melyeket megdöbbentőnek nevezett.

Türelmesek vagyunk, de nem hülyék

- húzta alá a szociáldemokrata politikus, hozzátéve, hogy világosan tudatta török kollégájával, hogy "itt most átléptek egy határt".Nem ez volt az első alkalom, hogy Törökország lenácizta a kampánygyűléseket betiltó országokat: a hónap elején Németország és Hollandia is megkapta a jelzőt Ankarától.A héten a török kormányhoz közelinek tartott, Günes című napilap címlapján fotomontázs jelent meg Angela Merkel német kancellárról, akit Hitler-bajusszal, fekete náci egyenruhában, pisztollyal a kezében, mellette horogkereszttel ábrázoltak, és németül a "Hitlerné", törökül pedig a "csúnya néni" kísérőszöveg olvasható.

Ibrahim Kalin török elnöki szóvivő egy vasárnapi nyilatkozatában elképzelhetőnek nevezte, hogy újabb nagygyűlést tartsanak török miniszterek részvételével Németországban az alkotmánymódosításról tartandó április 16-i népszavazás előtt.Azt is közölte, hogy Törökország bekérette a német nagykövetet, hogy tiltakozzon a kurdok frankfurti tüntetése ellen, amelyen a kurd szélsőségeseket éltető jelképek is megjelentek.A CNN Turk hírcsatornának nyilatkozó Kalin botrányosnak nevezte a történteket.A szombati megmozduláson mintegy 30 ezer, többségében kurd tüntető vett részt demokráciát és szabad Kurdisztánt követelve.A kurd új év alkalmából szervezett demonstráció rendbontás nélkül zajlott le, de egy rendőrségi szóvivő szerint előkerültek a Törökország, az Európai Unió és az Egyesült Államok által is terrorszervezetként nyilvántartott Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) lobogói és jelképei. A német hatóságok a helyzet elfajulásától tartva nem kobozták el a PKK-zászlókat, viszont fotókat készítettek a zászlóvivőkről, amelyek alapján akár eljárást is indíthatnak ellenük.Törökország többször megvádolta Németországot, hogy menedéket nyújt a kurd szélsőségeseknek, amit Berlin visszautasított. A PKK 1984 óta folytat fegyveres harcot a kurd autonómiáért, a konfliktusban több mint 40 ezren vesztették életüket.Emellett Erdogan újfent "a terroristák ügynökének" és "álfirkásznak" nevezte a bebörtönzött Deniz Yücel német-török újságírót. A Die Welt című német lapnak dolgozó férfit, akit Berlinnek való kémkedéssel is vádoltak, a múlt hónapban vetették börtönbe terrorszervezet népszerűsítése és erőszakra való fejbujtás miatt.