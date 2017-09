Merkel üdvözölte Macron javaslatait

Üdvözölte a francia államfő, Emmanuel Macron javaslatait az Európai Unió reformjára a német kancellár.



Angela Merkel csütörtök este nyilatkozott Tallinnban, ahol közvetlenül az EU állam- és kormányfőinek késő este kezdődött csúcstalálkozója előtt találkozott Macronnal.



A német kancellár - aki első ízben nyilatkozott a francia államfő keddi javaslatairól - úgy értékelte, hogy a "Macron-csomag" jó ösztönzőt jelent a továbblépéshez. Merkel egyidejűleg üdvözölte az Európai Bizottság elnökének, Jean-Claude Junckernek néhány nappal korábban előterjesztett reformjavaslatait is.



A Macron-beszédben foglaltakkal kapcsolatban a vasárnapi német választások eredményeként rendkívül nehéz hazai koalíciós tárgyalások előtt álló Merkel azt hangoztatta, hogy - mint fogalmazott - nagy az egyetértés Franciaország és Németország között. "A francia államfő beszédében jó alapot látok arra, hogy Németország és Franciaország intenzíven együttműködjön" - fogalmazott Angela Merkel, külön is kiemelve a társasági adóval, valamint a csődjoggal kapcsolatos francia elnöki javaslatokat.



A kancellár hangsúlyozta, hogy német szempontból az EU reformjával kapcsolatban különösen fontosak a növekedés, a versenyképesség, továbbá a munkahely-teremtés kérdései. Különösen pozitívnak nevezte azokat a javaslatokat, amelyeket a francia államfő a közös védelem-, továbbá a közös menekültpolitika kiépítésre terjesztett elő. Úgy értékelte, hogy közös nevezőn vannak a külpolitika területével kapcsolatban is, amelyen szintén cselekvésre van szükség.