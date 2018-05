Merkel: szégyent hoznak Németországra az idegenellenes támadások

A kancellár kiemelte, hogy egész Németország példaképévé vált Mevlüde Genc, aki elvesztette két lányát, két unokáját és egy unokahúgát a Törökországból származó család solingeni otthona ellen 1993. május 29-én elkövetett gyújtogatásos merényletben, mégis 25 éve állhatatosan dolgozik a béke, az elfogadás és az egymás iránti türelem ügyéért, és Törökország mellett Németországot is a hazájának vallja.



Az öt halálos áldozatot követelő támadás a kilencvenes évek elején - a széteső Jugoszlávia területéről Németországba irányuló menekülthullám idején - lezajlott idegenellenes merényletek "rémisztően hosszú" sorozatába tartozik - tette hozzá a politikus, kiemelve, hogy "a jobboldali szélsőségesség semmiképpen sem a múlt része".



Továbbra is jellemző, hogy megtámadnak embereket csak azért, mert menedékkérők vagy menekültek, "vagy mert a kinézetük, a bőrszínűk miatt annak tartják őket, függetlenül attól, hogy milyen régen élnek velünk".



Ezek az erőszakos cselekmények szégyent hoznak Németországra, amibe "nem szabad beletörődni, ha valóban számít az országunk, a jogállamunk és az ember méltósága" - mondta Angela Merkel.



Az idegenellenességnek, a rasszizmusnak és az antiszemitizmusnak nincs hely Németországban, és máshol sem, de Németországra a holokauszt miatt különleges felelősség hárul. A holokauszt "arra kötelez, hogy nap mint nap tegyünk az emberhez méltó együttélésért" - tette hozzá a német kancellár.



Mint mondta, "ez nem absztrakt figyelmeztetés, hiszen most is terjesztik a jobboldali populista és a szélsőjobboldali eszméket".



Gyakran a véleményszabadság határait feszegetik, és politikai eszközként használják a tabudöntést, akik ezt teszik. Ez "játék a tűzzel, mert aki erőszakot vet a szavaival, az legalábbis egyetértően tudomásul veszi, hogy az erőszak ki is sarjad" - mondta Angela Merkel.



A többi között arról is beszélt, hogy a nyitottsághoz és a befogadáshoz mindig két fél kell, vagyis azoknak, akik Németországban akarnak élni, az integráció lehetőségét elfogadva át kell venniük a német értékeket, meg kell tanulniuk a német nyelvet és dolgozniuk kell.



A megemlékezésen részt vett Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter, aki beszédében elítélte a menekültek és a muszlim vallású emberek elleni rasszizmus és idegengyűlölet minden formáját, és hangsúlyozta, hogy a Genc család elleni merénylet olyan emberek ellen irányult, akik "második hazájuknak tartották Németországot, hozzátartoztak ehhez az országhoz".