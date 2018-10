Merkel: Németország támogatja a szlovén-horvát határvita lezárását célzó erőfeszítéseket

Németország támogatja a szlovén-horvát határvita lezárását célzó erőfeszítéseket - mondta Angela Merkel német kancellár pénteken Berlinben Marjan Sarec szlovén miniszterelnökkel folytatott megbeszélése után.



Tárgyalópartnerével tartott tájékoztatóján kiemelte: a nemzetközi közösséget feszítő "sok problémára tekintettel kívánatos lenne, ha meg lehetne oldani ezt a problémát".



Hozzátette, hogy elsősorban a két érintett államnak, Szlovéniának és Horvátországnak kell tennie a megoldásért. Törekvéseiket nem értékelte, az ügyben eljáró hágai nemzetközi döntőbíróság döntésével kapcsolatos horvát törekvésekről kérdésre válaszolva azt mondta: biztos abban, hogy a felek tevékenységének nyilvános minősítése nem vezet a vita lezárása felé.



Marjan Sarec hangsúlyozta, hogy kormánya az együttműködés szellemével viszonyul az ügyhöz, de továbbra is ragaszkodik álláspontjához, így arról kíván tárgyalni, hogy miként lehet végrehajtani a - Horvátország által elutasított - döntőbírósági ítéletet.



A szeptember közepén megalakult szlovén balközép kisebbségi kormány vezetőjének a berlini volt az első hivatalos külföldi kétoldalú találkozója. A megbeszélés napirendjén a migráció is szerepelt, amellyel kapcsolatban kiemelte, hogy hazája ezen a területen is teljesíti európai uniós kötelezettségeit.



A belső határellenőrzés nélküli schengeni övezet külső határán fekvő ország miniszterelnöke hangsúlyozta: "mi vagyunk azok, akik megvédik Schengent".



Angela Merkel elmondta, hogy "nagyon-nagyon jó" az együttműködés Berlin és Ljubljana között a migráció ügyében, Szlovénia mindent megtesz a külső határ védelméért, és "a kvótákról szóló határozatból fakadó kötelezettségét is teljesítette".



Hozzátette: egyetértenek abban, hogy az Európai Unióban mindig meg kell próbálni "egyensúlyt teremteni és kompromisszumot találni", ha egy ügy eltérő mértékben érinti az egyes tagállamokat. Egyetértenek abban is, hogy mindenekelőtt az EU külső határának védelmére az EU-n kívüli országokkal kötendő megállapodásokra kell összpontosítani, de a közösség tagjai között, "belül szolidaritást is kell gyakorolni".