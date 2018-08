Merkel: Németország támogatást nyújt Boszniának a migrációs helyzet kezeléséhez

Németország támogatást nyújt Bosznia-Hercegovinának a migrációs helyzet kezeléséhez - mondta Angela Merkel német kancellár hétfőn Berlinben a balkáni migrációs útvonalon fekvő ország miniszterelnökével folytatott megbeszélése után.



Az illegális migrációval szemben Bosznia-Hercegovinában is fel kell lépni - mondta Angela Merkel Denis Zvizdic kormányfővel tartott tájékoztatóján, hangsúlyozva: a szarajevói vezetésnek nyújtott támogatásnak "nem lehet az az eredménye, hogy teljesülnek mindazok kívánságai, akik illegálisan érkeznek" az országba.



A "problémát a gyökerénél kell kezelni", a megoldás csak az Európai Unióval és azokkal az országokkal együtt lehetséges, amelyekből ezek az emberek érkeznek - mondta a német kancellár.



Azt kell megvizsgálni, hogy milyen okok miatt érkeznek emberek illegális úton Bosznia-Hercegovinába, és tenni kell ezeknek az okoknak a megszüntetéséért. Jelenleg Görögország mellett főleg Szerbiából érkeznek, ezért "meg kell néznünk, hogy mik lehetnek az okok, és ha a vízummentességgel összefüggő visszaélésekről van szó, akkor ezt is ki kell vizsgálni" - mondta a kancellár Denis Zvizdic azon megjegyzésével kapcsolatban, hogy az érkezők jelentős része Szerbia felől lépi át a határt, ahová turistavízummal utaznak be.



Angela Merkel kiemelte, hogy az Európai Unió igyekszik mindent megtenni Bosznia-Hercegovina támogatásáért, és Németország is segítséget nyújt azért, hogy "emberséges bánásmódban" legyen része az érkezőknek.



Azt viszont "természetesen nem szeretnénk, hogy a migránsok szabadon megválaszthassák, hová mennek" - mondta Angela Merkel, kiemelve, hogy az illegális migráció helyett egy "legális eljárást kell találni".



Denis Zvizdic kiemelte, hogy országának szakmai, technikai és pénzügyi támogatásra van szüksége a Frontex európai uniós határ-, és partvédelmi szervezettől és más közösségi intézményektől.



Az idén eddig mintegy 10 ezren érkeztek, és nagyjából hatezren ugyan már el is hagyták az országot, de vannak olyan "aggasztó" információk, amelyek szerint Törökországból több tízezren indultak el Görögország és a balkáni útvonal felé - mondta.



Kiemelte, hogy Bosznia-Hercegovina a migrációs helyzet emberséges kezelésére törekszik és "az európai megoldás része akar maradni".



A két politikus egy sor további témáról is szólt, Angela Merkel a többi között kiemelte, hogy a határok sérthetetlenek a Nyugat-Balkánon, és továbbra is biztosítani kell az EU-csatlakozás lehetőségét a térség országainak. Denis Zvizdic hangsúlyozta, hogy Szarajevó elkötelezett az EU-s tagjelölti státusz megszerzéséhez reformok mellett.