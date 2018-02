Merkel: Németország javítaná kapcsolatait Törökországgal

Németország készen áll a vitatott ügyek megtárgyalására és a kétoldalú kapcsolatok javítására Törökországgal - jelentette ki Angela Merkel német kancellár csütörtökön Berlinben a török miniszterelnökkel folytatott megbeszélése után.



A kancellár Binali Yildirimmel tartott tájékoztatóján kiemelte, hogy a megbeszélés "nem volt egyszerű", de nagyra értékelik, hogy a török fél hajlandó nyíltan tárgyalni a vitás kérdésekről.



Hozzátette, hogy az új, stabil német kormány felállítása után élnek a lehetőséggel, és intenzívebbé teszik a kapcsolatokat.



A viszonyt a kölcsönös érdekek, és ahol csak lehet, a közös értékek alapján kell továbbfejleszteni - mondta Angela Merkel, megjegyezve, hogy az értékalapú együttműködés nehézségekbe ütközik.



Hangsúlyozta, hogy a kétoldalú kapcsolatok valamennyi szintjén nyomatékkal fellépnek a Die Welt című lap több mint egy éve vádemelés nélkül fogva tartott törökországi tudósítója, Denis Yücel érdekében. Németország a jogállamiság elveinek megfelelő, gyors eljárást vár a török féltől - mondta.



Kiemelte, hogy Németország mindig is elítélte a 2016-ban történt törökországi puccskísérletet, de azt is kívánja, hogy az arányosság elve alapján folytassák a történtek igazságügyi feldolgozását, és ezzel kapcsolatban vannak aggodalmaik.



A többi között hozzátette: a német kormány reméli, hogy sikerül felszámolni a török-amerikai nézeteltéréseket a Szíria Törökországgal határos részén indított török hadművelettel kapcsolatban.



Az Európai Unió és Törökország menekültügyi megállapodásáról elmondta: Németország támogatja azt a törekvést, hogy minél gyorsabban eljusson Törökországba az EU támogatása, és azt minél hatékonyabban használják fel. Ez nemcsak a támogatás első, hárommilliárd eurós (930 milliárd forint), részére, hanem a második hárommilliárd euróra is vonatkozik - mondta a német kancellár.



Az EU és Törökország vámuniójának korszerűsítéséről kérdésre válaszolva elmondta, hogy akkor lehet előrelépés ezen a területen, ha az EU részéről az eddiginél határozottabb lesz a jogállamiság törökországi helyzetének erősödésére vonatkozó meggyőződés.



Binali Yildirim azt hangoztatta, hogy hazájában érvényesülnek a jogállami elvek, az igazságszolgáltatás pedig függetlenül működik. Ezt jelzi az is, hogy a puccskísérlettel kapcsolatban indított eljárásokban már 33 ezer embert felmentettek. Ezek az emberek a munkájukat is visszakapták - mondta a török kormányfő.



A Szíriában indított műveletről szólva kiemelte, hogy Törökországnak meg kell védenie a NATO külső határát.



Denis Yücel ügyével kapcsolatban kifejezte reményét, hogy rövidesen elkezdődik a bírósági eljárás.



Jelezte: Ankara szerint kedvező lenne, ha Németországban is erősödne a megértés az iránt, hogy a puccskísérlet erős megrázkódtatást okozott a török társadalomban.



A német és a török kormány viszonya a 2016 nyarán történt puccskísérlet óta folyamatosan romlik, a kapcsolatot konfliktusok egyre hosszabb sora terheli. Ezért a berlini vezetés tavaly júliusban irányváltást jelentett be, az eddiginél keményebb fellépést ígér, arra hivatkozva, hogy Ankara elfordul az európai értékektől.