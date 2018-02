Merkel: megvan az új koalíciós szerződés

Elfogadta a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) rendkívüli kongresszusa hétfőn Berlinben a testvérpárt bajor Keresztényszociális Unióval (CSU) és a Német Szociáldemokrata Párttal (SPD) kötött koalíciós szerződést.



A szavazáson részt vevő 975 küldött 27 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül fogadta el a koalíciós szerződést.



Az új kormány csak akkor alakulhat meg, ha az SPD március 2-ig tartó pártszavazásán is elfogadják a koalíciós szerződést.



A CDU kongresszusán a felszólalók többsége a CSU-val és az SPD-vel 2013-ban kezdett kormányzás folytatása mellett állt ki, Angela Merkel pártelnök-kancellár pedig igen kevés bírálatot kapott.



A legtöbben inkább az új jobboldali vetélytársat, az Alternatíva Németországnak (AfD) nevű új szövetségi parlamenti (Bundestag-) pártot kritizálták. Köztük volt a Merkel-féle középutas, a baloldal felé nyitó irányvonal legfőbb párton belüli bírálójaként számon tartott Jens Spahn is, aki hangoztatta, hogy a CDU-nak semmi köze az emberek félelmeire és a rasszizmusra építő politikát folytató AfD-hez, és azért kell dolgoznia, hogy a következő választáson kiessen a Bundestagból és "feleslegessé váljék".



Mint mondta, nem szabad hozzászokni a jobboldali populizmushoz, és nem szabad megengedni, hogy a CDU/CSU-tól jobbra tartós tényezővé erősödjék egy politikai erő. Ehhez a CDU politikájában is változásra van szükség, meg kell hallani azoknak a polgároknak a hangját is, akik erősebb közbiztonságra és "kulturális biztonságra" vágynak.



A kongresszuson történelmi csúcsot jelentő, 98,87 százalékos támogatottsággal megválasztották főtitkárnak Annegret Kramp-Karrenbauer eddigi saar-vidéki miniszterelnököt. A főtitkárválasztáson 794 küldött szavazott, és 785-en voksoltak az egyedüli jelöltként induló politikusra, akit pártot 18. éve vezető Angela Merkel bizalmasaként és "utódjelöltjeként" tartanak számon.



Az előző rekordot a Bundestag-frakció jelenlegi vezetője, Volker Kauder állította be, akit 2005-ben 97,8 százalékos támogatottsággal választottak meg főtitkárnak.



Annegret Kramp-Karrenbauer a terveit felvázoló beszédében kiemelte, hogy a CDU hozzálát új alapprogramjának kidolgozásához, és ebben a munkában a "keresztény emberkép" lesz a legfőbb vezérlő elv.



Olyan programot kell kidolgozni, amely táplálkozik a párt mindhárom szellemi "gyökeréből", a keresztényszociális gondolatkörből, a konzervativizmusból és a liberalizmusból - tette hozzá.



Németországnak erős néppártokra van szüksége, és nem mozgalmakra, amelyeket politikai tartalom híján csak a vezető népszerűsége tart össze - utalt a német pártszerkezet francia mintájú átalakulásának lehetőségére.



Annegret Kramp-Karrenbauer kiemelte, hogy "a jövő az érdekes pártoké, a CDU pedig egy érdekes párt", amely vitákon keresztül küzd a jövőért és a közösség előtt álló kihívások megválaszolásának legjobb módozataiért, és "ebbe a kritika is belefér".



Levonta a tanulságokat a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) a tavalyi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás csalódást keltő eredményéből, és a tanulságok alapján készítette el az új koalíciós szerződést - mondta Angela Merkel német kancellár, a CDU elnöke hétfőn Berlinben pártja rendkívüli kongresszusán.



A bajor Keresztényszociális Unióval (CSU) és a Német Szociáldemokrata Párttal (SPD) kötött koalíciós szerződés megvitatására és elfogadására összehívott kongresszuson mondott beszédében hangsúlyozta, hogy a CDU ugyan elérte a Bundestag-választáson, hogy nélküle nem lehet kormányt alakítani, és ismét az első helyen végzett, de elveszített sok választót, 1,3 millióan átálltak a liberális Szabad Demokrata Párthoz(FDP), egymillióan pedig a CDU/CSU pártszövetségtől jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) párthoz. Ezért a CDU-ban "mindenki csalódott", de a veszteségek ösztönzésként is hatnak, arra sarkallják a pártot, hogy jó választ adjon az országban megjelent aggodalmakra és elégedetlenségre.



A CDU nemcsak választást akar nyerni, hanem vissza akarja szerezni az emberek bizalmát - húzta alá Angela Merkel. Ezzel a szándékkal készült a koalíciós szerződés, amely választ kínál az állam működőképességével és a gazdasági változásokkal - mindenekelőtt a digitalizációval -, valamint a nemzetközi viszonyok átalakulásával és a világban dúló véres konfliktusokkal kapcsolatos aggodalmakra.



Az állam működőképességével kapcsolatban Merkel hangsúlyozta, hogy Németország segít a védelemre szoruló menekülteknek, de elvárja a beilleszkedést, aki pedig elzárkózik az integrációtól, az húsba vágó következményekre számíthat. Hozzátette, hogy a "rosszul felfogott toleranciának" éppen úgy nincs helye Németországban, mint a zsidógyűlöletnek és az idegenellenségnek, függetlenül attól, hogy "muzulmán bevándorlók" vagy az AfD részéről jelenik meg.



A gazdasági változásokról szólva kiemelte: most kell gondoskodni arról, hogy Németország a jövőben is sikeres legyen, és ne csak külső szemlélője legyen a világméretű átalakulásoknak. Ezt szolgálja a többi között, hogy 2025-re a hazai össztermék (GDP) 3,5 százalékának megfelelő összegre emelik a kutatás-fejlesztésre fordított forrásokat, kifejlesztenek egy portált, amelyen az állampolgárok digitálisan intézhetik az állammal kapcsolatos valamennyi ügyüket, és gondoskodnak arról, hogy a gyors internet ugyanolyan közműszolgáltatás legyen, mint a víz- vagy az áramellátás.



A nemzetközi viszonyok átalakulásával kapcsolatban mindenekelőtt azt hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak önálló világpolitikai tényezővé kell fejlődnie, hogy komolyan vegyék, ezért a védelempolitikában és a külpolitikában is folytatni kell a reformokat. Az euróövezeti államháztartási politikáról szólva kiemelte: továbbra is érvényes, hogy csak azok számíthatnak Németország pénzügyi szolidaritására, akik "elvégzik házi feladataikat". A rendkívüli kongresszuson az 1001 küldött szavaz a koalíciós szerződésről, és új főtitkárt választ.



Biztosra vehető, hogy jelentős többséggel megszavazzák a szerződést, és megválasztják a főtitkári tisztségre jelölt Annegret Kramp-Karrenbauert, Saar-vidék tartomány jelenlegi miniszterelnökét. Azonban az új kormány csak akkor alakulhat meg, ha az SPD március 2-ig tartó pártszavazásán is elfogadják a koalíciós szerződést.