Merkel: jó alap a közös kormányzáshoz a szociáldemokraták pártszavazásának eredménye

Pártja elnökségi ülése előtt tett sajtónyilatkozatában kiemelte, hogy üdvözli az SPD pártszavazásának eredményét, amely megnyitotta az utat a CDU, a bajor testvérpárt Keresztényszociális Unió (CSU) és az SPD újabb kormányának megalakulásához.



Mint mondta, jó és fontos fejlemény, hogy néhány nap múlva elkezdődik a munka, mert csaknem fél évvel a szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás után a németek joggal várják el, hogy cselekvőképes kormány alakuljon.



Az SPD tagsága csaknem kétharmados többséggel szavazta meg a koalíciós szerződést, amely Angela Merkel szavai szerint a Németországban élők javára elvégzendő "megbízások és feladatok" gyűjteménye.



Az új kormánynak gondoskodnia kell a jólét megőrzéséről, a "jövő munkahelyeinek" megteremtéséről és arról, hogy az országban mindenütt azonosak legyenek az életfeltételek. A külpolitikában az a legfőbb feladat, hogy Németország Franciaországgal és más tagállamokkal együtt "erős hangot" adjon az Európai Uniónak, például a nemzetközi kereskedelemben, amelytől sok munkahely megmaradása függ Németországban.



A Kínával folytatott verseny nyitottságával kapcsolatban és a szíriai polgárháború ügyében is nagy feladatok várnak a következő kormányra - mondta Angela Merkel. Hozzátette: amennyiben a Bundestag ismét megválasztja kancellárnak, teljes erővel dolgozik majd azért, hogy a kormány jól dolgozzék a Németországban élő emberekért.



Az új német szövetségi kormány március 14-én, a Bundestag-választás utáni 170. napon alakul meg.



A CDU-nak és az SPD-nek a koalíciós szerződés alapján hat-hat tárca jut. A CDU az előző héten nevezte meg jelöltjeit, fele-fele arányban nők és férfiak kapják meg a tárcát. Az SPD várhatóan a hét végén nevezi meg jelöltjeit, egyelőre annyit tudni, hogy szintén fele-fele arányban nők és férfiak lesznek miniszterek.



A CSU hétfőn jelenti be, hogy kik vezethetik a pártnak jutó három tárcát. Sajtóértesülések szerint egy negyedik CSU-s politikus is a kabinet tagja lehet, mert egy új, már a koalíciós szerződés lezárása után kötött megállapodás alapján a kancellárián létrehozzák a digitalizációval kapcsolatos ügyekért felelős államminiszteri tisztséget, amelyet a CSU tölthet be.