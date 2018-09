Merkel: helyes, hogy Magyarország védi a schengeni külső határát

Helyes, hogy Magyarország védi a schengeni külső határát - mondta Angela Merkel német kancellár csütörtökön a bajorországi Augsburgban.Az Augsburger Allgemeine című helyi lap fórumán azzal kapcsolatban, hogy a 2015-ös menekülthullám idején folytatott tevékenységét szokás különutas német politikaként jellemezni, kérdésre válaszolva kiemelte, hogy egy főre vetítve nem Németország fogadta be a legtöbb menedékkérőt, hanem Svédország, és Ausztria is Németország előtt áll.Hozzátette: Orbán Viktor magyar miniszterelnök "folyamatosan rámutat arra, hogy milyen jól védi a határt, amit egyébként helyesnek tartok, és soha nem is szólaltam fel a határvédelme ellen, hiszen schengeni külső határa van, de ez a határ sajnos még nem készült el akkor, amikor a sok menekült érkezett".Mindennek alapján "kicsit furcsának tartom, ahogyan minket szapul" - mondta a német kancellár.Arról is szólt, hogy a migrációval és a menekültekkel kapcsolatban meg kell próbálni "megbékíteni" egymással az eltérő álláspontokat, és érdemes nemcsak a múlttal foglalkozni, hanem a jövővel is.Angela Merkel a többi között elmondta, hogy ismét jelölteti magát elnöknek pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) decemberi kongresszusán, és ki akarja tölteni negyedik, 2021 őszéig tartó kormányfői ciklusát.Hangsúlyozta: továbbra is az a meggyőződése, hogy a CDU-elnöki és a kancellári tisztség összetartozik.Azzal kapcsolatban, hogy Szászország tartományi törvényhozás (Landtag) CDU-frakciójának vezetője nem zárja ki a kormányzati együttműködést a CDU-tól és bajor testvérpártjától, a Keresztényszociális Uniótól (CSU) jobbra álló, Alternatíva Németországnak (AfD) nevű ellenzéki párttal a jövő szeptemberi Landtag-választás után, kijelentette, hogy "kategorikusan" kizárja az együttműködést az AfD-vel.Hozzátette: szerinte a szászországi CDU-ban a "túlnyomó többség" éppen így viszonyul a kérdéshez.