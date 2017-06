Mentik, ami menthető: klímavédelmi megállapodást kötött Kalifornia

Az amerikai szövetségi állam eszerint a jövőben Kínával közösen munkálkodik- amely nem foglal magában kötelező érvényű döntést - a legnépesebb amerikai szövetségi állam és Kína együttműködésének bővítését szorgalmazza, elsősorban az úgynevezettkiaknázásában és aforgalmazásában. A kaliforniai kormányzó hivatalának közlése szerint kínai és kaliforniai szakemberekből álló közös munkacsoportot is életre hívnak, illetve közösen finanszíroznak majd olyan programokat, amelyek segítségével csökkenthető a szén-dioxid-kibocsátás.A megállapodásta tudományos ügyek kínai miniszterével,, majd fogadta őtállamfő is.A kormányzó egyhetes látogatáson tartózkodik Kínában, ahol két tartománnyal - Szecsuánnal és Csiangszuval - már aláírt hasonló tartalmú megállapodást., amelyen mintegy 170 ország képviselői vesznek részt, hogy megvitassák, hogyan gátolható meg a globális felmelegedés 2 Celsius-foknál nem nagyobb mértékű növekedése. A konferencián részt vesz Rick Perry, a Donald Trump elnök vezette amerikai központi kormány energetikai minisztere - volt texasi kormányzó - is.arról, hogy kilépteti az Egyesült Államokat a 2015 végén aláírt párizsi klímavédelmi egyezményből , és az északnyugati Washington állam kormányzójával, Jay Insleevel, valamint Andrew Cuomóval, New York állam kormányzójával összefogva, még, amely arra ösztökéli a többi szövetségi államot, hogy hozzájuk hasonlóan - az Egyesült Államok hivatalos kilépése ellenére is - tartsa be a párizsi egyezményben foglalt vállalásokat. Hétfőn(Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Delaware, Virginia, Minnesota, Oregon, Hawaii),