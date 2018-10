Menekültstátusszal rendelkező iráni migráns volt a zavargások felbujtója a boszniai-horvát határon

A korábbi hírekkel ellentétben nem horvát állampolgár, hanem Horvátországban menekültstátusszal rendelkező iráni származású migráns volt a felbujtója a boszniai-horvát határon történt zavargásoknak, amelyekben két napja több mint száz migráns csapott össze a boszniai rendőrséggel, és amelyekben többen megsérültek, köztük nők is - közölte Davor Bozinovic horvát belügyminiszter pénteken.



A tárcavezető a sajtónak elmondta: a férfi 2014-ben kapott menekültstátuszt Horvátországban, ez év júniusától azonban felülvizsgálati eljárás folyik ellene, mert nem viselkedett a nemzetközi védelem szabályainak megfelelően.



A férfit a boszniai hatóságok letartóztatták, és azzal gyanúsítják, hogy arra bujtatta a migránsokat, törjenek át erőszakkal a határon.



"Ez a személy Velika Kladusán és Bihacon is járt, hogy rábeszélje a migránsokat a zavargásokra" - mondta Zoran Galic, a boszniai határőrség igazgatója a horvát közszolgálati televízió egyik műsorában, hozzátéve: a férfit egy hónapra vizsgálati fogságba helyezték.



Zoran Nicen, a horvát határőrség elöljárója ugyanabban a műsorban azt mondta: ismerik a férfit, akinek Horvátországban vastag dossziéja van, és már többször előállították embercsempészet miatt.



"Az, ami a maljevaci határátkelőn történt, nem véletlen. Szerbiai és boszniai migránsközpontokból indított összehangolt akcióról van szó. A migránsok között olyan hamis híresztelések kaptak szárnyra, hogy Horvátország beengedi az illegális bevándorlókat az országba, és onnét tovább engedi őket Nyugat-Európába" - mondta a horvát rendőri vezető.



A Klix.ba című boszniai lap szerint jelenleg is csaknem 150 migráns tartózkodik a maljevaci határátkelőnél, ahol korábban az incidens történt, őket még a nap folyamán a hatóságok buszokkal el akarják szállítani a bihaci befogadóközpontba. Ezt az értesülést mindazonáltal hivatalosan egyelőre nem erősítették meg.



Az illegális bevándorlók napok óta a szabad ég alatt demonstrálnak, így próbálva nyomást gyakorolni a hatóságokra, hogy engedjék tovább őket. A migránsok között gyerekek is vannak, aki "Nyissátok meg a határokat", "Szükségünk van egy országra", "Európai Unió, hol vagy?", valamint "Vessetek véget a háborúnak!" szövegű transzparenseket tartanak a magasba.



Az év eleje óta a rendőrség hivatalos adatai szerint csaknem 20 ezer illegális bevándorló érkezett Bosznia-Hercegovinába, és 13 ezret tartóztattak fel a hatóságok. Jelenleg 4-5 ezren tartózkodhatnak az országban. Többségükben az ország nyugati részében, a horvát határhoz közeli Bihac környékén zsúfolódtak össze, ahol parkokban és romos épületekben vertek tábort. A boszniai hatóságok szerint a legnagyobb probléma az, hogy a szerb és a montenegrói rendőrök átengedik a migránsokat a határon.



Az úgynevezett nyugat-balkáni migránsútvonalat több mint két és fél évvel ezelőtt zárták le, azóta jelentősen csökkent az érintett országokon áthaladó migránsok száma. Macedónia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia jelenleg csak azokat engedi be, akik a jogszabályoknak megfelelően útlevéllel és vízummal rendelkeznek, és náluk akarnak menedéket kérni.



Az említett útvonal lezárása óta a bevándorlók új útvonalakon, többségében Bosznia-Hercegovinán keresztül érkeznek Horvátországba, majd onnét Szlovénián keresztül Nyugat-Európába próbálnak eljutni. A határsértések mindennaposak.