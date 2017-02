Menedékkérők százai hatoltak be Spanyolország egyik észak-afrikai területére

Rendőrségi források szerint a hajnali 5 óra körül kezdődött roham során a fekete-afrikaiakból álló tömeg átmászott a várost Marokkótól elválasztó hat méter magas kerítésen. Az akció közben nagyjából 350-en megsérültek, őket a spanyol vöröskereszt munkatársai látják el. Akiknek nem lett bajuk, a menedékkérőknek ideiglenes menedéket nyújtó, általában túlzsúfolt, 512 férőhelyes ceutai központhoz vonultak.



A spanyol csendőrség "több száz" menekült behatolásáról számolt be, és tájékoztatása szerint a rendfenntartó erők tagjai közül is megsebesültek páran.



Legutóbb december 9-én volt hasonló tömeges behatolás Ceutába, akkor a 800 próbálkozó közül 438-nak sikerült átjutnia a spanyol területre, amelyet a 2000-es évek közepe óta 8 kilométer hosszan dupla kerítés választ el Marokkótól. Január 1-jén mintegy ezren rohamozták meg a ceutai határkerítést, de a rendfenntartó erőknek visszaszorították őket.



Az Európai Unió határvédelmi ügynökségének (Frontex) adatai szerint tavaly a korábbi évekhez képest kevesebb, mintegy ezer menedékkérő lépett be illegálisan Ceuta és a szintén Marokkóba ékelődő másik spanyol exklávé, Melilla területére. Melillánál legutóbb február elején történt a péntekihez hasonló roham, akkor tucatnyi bevándorló jutott át a határkerítésen.