Melegfelvonulást tartottak Kijevben, közben több tucat szélsőséges ellentüntetőt vettek őrizetbe

A KijevPride-on, más néven az Egyenlőség Menetén zömében fiatalok vonultak fel javarészt szivárványzászlóval, valamint a menet elején egy kék-sárga ukrán nemzeti lobogóval. A menet szervezői ugyanis részvételre kérték nemcsak az LMBT-közösségekhez tartozókat, hanem mindenkit, aki támogatja a szexuális kisebbségekhez tartozók jogegyenlőségét. Részt vett például támogatóként Szerhij Lescsenko kormánypárti parlamenti képviselő.



A rendőrség komoly erőkkel vonult ki, mintegy ötezer rendfenntartót vezényeltek az utcára. A hatóságok már előző este lezárták a belvárost, ahová sajtóértesülések szerint az ott lakókat csak igazoltatás után engedték be, kora reggeltől pedig három belvárosi metrómegállót is lezártak.



Andrij Kriscsenko kijevi rendőrfőnök tájékoztatása szerint a nap folyamán két összetűzés történt rendőrök és a melegfelvonulást ellenző szélsőséges nacionalista Sz14 (Szics) aktivistái között, akik utcákat próbáltak elzárni a felvonulás előtt. A blokádokat a rendőrök feloldották, 57 személyt az intézkedéssel való szembeszegülés miatt őrizetbe vettek. Az összetűzésekben öt rendőr sérült meg.



Azzé, őket a hatóság emberei elvezették.



Az ukrán fővárosban 2013 óta rendeznek minden évben melegfelvonulást, amelyen évről-évre egyre többen vesznek részt. 2016 óta már nem Kijev valamelyik külső részében, hanem a belvárosban rendezik meg. A rendezvényen támogatóként ukrán politikusok, illetve nyugati országok diplomatái is részt szoktak venni, de vonultak már fel katonák is a KijevPride-on jelezve, hogy az ukrán fegyveres erők nem minden tagja ellenzi a melegek jogainak védelmét.



A melegjogok elfogadását a zömében erősen vallásos ukrán lakosság körében nehezíti, hogy a keresztény egyházi vezetők rendre olyan nyilatkozatokat tesznek, amelyekben ellenzik a melegek jogegyenlőségét. Az UNIAN ukrán hírügynökség az idei felvonulás kapcsán emlékeztetett arra, hogy Filaret pátriárka, az ukrán ortodox egyház kijevi patriarkátusának vezetője kijelentette, hogy Ukrajnában nincs olyan egyház, amely támogatná az azonos neműek házasságát. Ennek ellenére az utóbbi években az látható, hogy fokozatosan egyre toleránsabbá válik az ukrán társadalom a homoszexuálisokkal szemben, különösen igaz ez a fővárosban élőkre.