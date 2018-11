Melania Trump kirúgatta az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó helyettesét

Menesztették a Fehér Házból Mira Ricardelt, a nemzetbiztonsági tanácsadó helyettesét, egy nappal azután, hogy a first lady, Melania Trump a nyilvánosság előtt szorgalmazta elbocsátását.



A döntést Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője rövid közleményben tudatta.



"Mira Ricardel változatlanul támogatja az elnököt, a Fehér Házból távozva új szerepet kap a kormányzatban" - fogalmazott a szóvivőnő. A közlemény azonban nem tett említést arról, hogy milyen megbízatás várhat rá.



Melania Trump kedden szorgalmazta Mira Ricardel menesztését.



Stephanie Grisham, a first lady kommunikációs igazgatója kedden délután sokakat meglepő nyilatkozatot adott ki, amelyben úgy fogalmazott: "a first lady hivatalának álláspontja szerint ő (Ricardel) többé nem méltó arra a megtiszteltetésre, hogy a Fehér Házban szolgálhasson".



Először fordult elő, hogy Melania Trump nyilvánosan rendre utasította az amerikai elnök kormányzatának egyik tagját. Az amerikai politikában nem gyakorlat, hogy a first ladyk a nyilvánosság előtt hoznak döntéseket politikai vagy személyzeti ügyekben.



Amerikai sajtóértesülések szerint Ricardel a first lady októberi afrikai körútjakor összetűzésbe került Melania Trump munkatársaival. A vita tárgya a repülőgépen történő ültetés és a Nemzetbiztonsági Tanács forrásainak felhasználása volt.



A menesztett tanácsadót ugyanakkor az amerikai sajtó munkahelyi vitákat generáló, összeférhetetlen személyként írja le, aki korábban James Mattis védelmi miniszterrel is nyilvános és durva hangú vitákba keveredett. A The Washington Post információi szerint John Kelly kabinetfőnök már hónapok óta fontolgatta Mira Ricardel eltávolítását.