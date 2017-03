Megvolt a Trump és Merkel találkozó

Az Egyesült Államok és Németország közös érdekeit hangsúlyozta Angela Merkel német kancellárral tartott közös sajtóértekezletén pénteken a washingtoni Fehér Házban Donald Trump amerikai elnök. Donald Trump és Angela Merkel első ízben találkozott egymással.



Trump a sajtóértekezlet elején elhangzott nyilatkozatában megerősítette: az új amerikai kormányzat változatlanul támogatja a NATO-t, de megismételte: szükségesnek tartja valamennyi NATO-tagállam növekvő mértékű anyagi hozzájárulását az észak-atlanti szervezethez.



Az amerikai elnök elismerően szólt Angela Merkel, illetve Németország szerepvállalásáról a NATO-ban. Ugyancsak méltatta Berlin közreműködését az afganisztáni nemzetközi misszióban.



Donald Trump köszönetet mondott a német kancellárnakaz ukrajnai válság békés rendezése érdekében tett erőfeszítésekért, és ezzel kapcsolatban megemlítette a francia elnök, Francois Hollande szerepét is.



Az elnök hangsúlyozta a terrorizmus elleni küzdelem fontosságát, s ismételten hitet tett a határok ellenőrzése mellett. "A bevándorlás nem jog, az állampolgárok biztonsága az első" - jelentette ki.



Angela Merkel a katonai kiadások növelését ígérte Trumpnak



Németország katonai kiadásainak további növelésére tett ígéretet Angela Merkel német kancellár a Donald Trump amerikai elnökkel pénteken Washingtonban közösen tartott sajtóértekezletén.



A német kancellár hangsúlyozta, hogy országa tartja magát ahhoz a 2014-es NATO-csúcson megfogalmazott közös célkitűzéshez, amely szerint 2024-ig a tagállamok a bruttó hazai termék (GDP) 2 százalékát fordítják védelmi célokra.



"Továbbra is ebbe az irányba haladunk" - fogalmazott a kancellár.



A sajtóértekezleten Angela Merkel állást foglalt a két ország közötti tisztességes kereskedelem mellett. A kancellár olyan kereskedelmi kapcsolatokat szorgalmazott, amelyek - mint fogalmazott - mindkét ország számára kölcsönösen előnyösek.



Merkel: Trump is támogatja az ukrajnai békefolyamatot



Németország és az Egyesült Államok állást foglal az ukrajnai békefolyamat mellett és együttműködik a minszki megállapodásban foglaltak megvalósítása érdekében - jelentette ki Angela Merkel német kancellár Donald Trump amerikai elnökkel pénteken Washingtonban közösen tartott sajtótájékoztatóján.



A kancellár örömét fejezte ki amiatt, hogy az amerikai elnök is hitet tett a minszki folyamat mellett.



Merkel hangsúlyozta, hogy szükség van a biztonságos és szuverén Ukrajnára, de utalt az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok javítására is, ha - mint fogalmazott - sikerül megoldani az ukrajnai problémákat. A minszki megállapodás ehhez jó alapot teremt, de sajnos még nem sikerült kellő mértékben előrelépnünk - jelentette ki a kancellár.



Angela Merkel mindazonáltal nem említette, hogy látna lehetőséget az Oroszországgal szemben - Ukrajnával kapcsolatban - bevezetett szankciók megszüntetésére.