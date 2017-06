Megtalálták, mi okozta a londoni toronyház leégését

Fiona McCormack, a londoni rendőrség főfelügyelője a Scotland Yard székhelyén tartott sajtótájékoztatóján elmondta azt is, hogy a Grenfell Tower nevű, múlt szerdán teljesen kiégett toronyház tűzbiztonsági vizsgálatnak alávetett külső burkolóelemei nem feleltek meg a rendőrségi teszten, a tűzvész óta elvégzett próbák során a burkolóelemek szigetelőanyaga rövid idő alatt lángra kapott.



A tesztek eredményeként a rendőrség megvizsgálja, hogy lehetséges-e vádemelés gondatlanságból elkövetett emberölés címén.



A toronyházat a tavaly befejeződött renoválás során külső hő- és esőszigetelő burkolóelemekkel látták el. A helyi lakóközösség érdekképviseletét ellátó szervezetek azzal vádolják a kivitelezőt - a londoni Kensington and Chelsea kerület tanácsának ingatlankezelő cégét -, hogy igyekezett minél olcsóbb anyagokat felhasználni. Az égő toronyházról készült felvételeken látszik, hogy az alsó szinteken kitört tűz rendkívül gyorsan terjedt felfelé az épület külső falfelületein.



Fiona McCormack pénteki sajtótájékoztatóján elmondta: 250-en dolgoznak a 24 emeletes, 127 lakásos toronyépület átkutatásán, de a tűz olyan pusztítást végzett, hogy az épület teljes átvizsgálása és az áldozatok felkutatása az év végéig is eltarthat, és nem bizonyos, hogy minden egyes áldozatot sikerül majd fellelni és azonosítani. Hozzátette: a belügyminisztérium ígéretet tett arra, hogy a leégett toronyház lakói közül senkinek a bevándorlási státusát nem fogja vizsgálni, és ezt a rendőrség sem tervezi.



Ennek jelentőségét az adja, hogy a hatóságok szerint az eltűntként nyilvántartott egykori lakók közül többen esetleg azért nem jelentkeznek, mert tartanak attól, hogy a rendőrség vizsgálni kezdi nagy-britanniai tartózkodási jogosultságukat.



A Scotland Yard főfelügyelője megerősítette, hogy a halálos áldozatok és az eltűntként nyilvántartott, de a hatóságok feltételezése szerint szintén elhunyt lakók száma 79, közülük eddig kilencet sikerült azonosítani.



A hűtőszekrényről Fiona McCormack azt mondta, a rendőrség felvette a kapcsolatot a gyártóval, de az már kiderült, hogy a típusból korábban nem kellett egyetlen értékesített példányt sem visszahívni meghibásodás miatt. A hűtőszekrényt jelenleg szakértők vizsgálják. A főfelügyelő szerint kizárható, hogy a tűzvészt bárki szándékosan idézte volna elő.



Nagy-Britanniában négyezer hasonló toronyház épült az 1960-as és az 1970-es években, a legtöbb közülük ma is lakott. Nick Hurd, a brit belügyminisztérium államtitkára, aki a rendőrség és a tűzoltóság munkáját is felügyeli, elrendelte az összes ilyen lakóépület teljes tűzbiztonsági felülvizsgálatát.