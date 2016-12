Megtalálták az orosz repülőgép egyik feketedobozát

Oroszország leállította valamennyi Tu-154 típusú gépét



Oroszország átmenetileg leállította valamennyi Tu-154 típusú utasszállító repülőgépének használatát, amíg nem tisztázzák, mi okozta a védelmi minisztérium gépének lezuhanását - jelentette kedden az Interfax orosz hírügynökség egy nevének elhallgatását kérő illetékesre hivatkozva.



Az orosz hadsereg előzőleg közölte, hogy a parttól 1600 méternyire, 17 méteres mélységben megtalálták a gép fő fedélzeti hangrögzítő berendezését (egyik feketedobozát). A készüléket órákon belül Moszkvába szállítják elemzésre.



A nyomozáshoz közel álló egyik illetékes arról tájékoztatta a TASZSZ orosz állami hírügynökséget, hogy a gép feketedobozainak elemzése - a szalagok minőségétől függően - néhány naptól akár több hétig is eltarthat.



A mentők kedd reggelig a szerencsétlenül járt gép hét nagyobb darabját találták meg, amelyek közül négyet már kiemeltek, további hármat pedig - közöttük a négy feketedobozt tartalmazó farokrészt - kedden fogják a felszínre hozni - mondta a TASZSZ-nak egy illetékes. Kedd reggelig 13 holttestet és 156 emberi maradványt találtak. Hivatalos forrásból a hírt még nem erősítették meg.



A kutatók - 39 tengerjáró hajóval - kedd reggelig a Fekete-tenger medencéjének 100 négyzetkilométeres területét vizsgálták át a szerencsétlenség körzetében. A kutatásban több mint 3500 ember és több mint 500 műszaki eszköz - összesen 45 hajó, 15 repülőgép, 16 helikopter és több drón - is részt vesz. A légi járművek eddig 240 négyzetméternyi területet vizsgáltak át.



A mentés kezdete óta a búvárok 70 merülést hajtottak végre.



Az orosz védelmi minisztériumnak a szíriai Latakiába tartó gépe - fedélzetén 84 utassal és 8 fős személyzettel - vasárnap reggel zuhant a Fekete-tengerbe röviddel azután, hogy felszállt Szocsi repülőteréről. A gépen katonák, újságírók, egy ismert segélymunkás és a hadsereg Alekszandrov művészegyüttesének 64 tagja és karmestere utazott, akik újévi koncertet adtak volna a hmejmimi orosz légi támaszponton.

Az elemzéshez megfelelő állapotban van a hét végén a Fekete-tengerbe zuhant orosz Tu-154 típusú repülőgép kedden megtalált és Moszkvába szállított fedélzeti adatrögzítő berendezése - közölte egy jól értesült forrás a TASZSZ orosz állami hírügynökséggel."Az adatrögzítő nem túl nagy mélységben feküdt a tenger mélyén két napig. Tekintettel arra, hogy a védőburok nem szenvedett súlyos sérüléseket, kijelenthetjük, hogy ennek a feketedoboznak az állapota lehetővé teszi, hogy információkat nyerjünk ki belőle" - mondta a nevének elhallgatását kérő illetékes.A három feketedoboz egyikét kedden a légierőnek a Moszkva melletti Ljuberciben működő Központi Tudományos Kutató Intézetébe szállították. Elemzése előtt desztillált vízben megtisztítják.Egy másik illetékes szerint a gép több mint 500 kilométeres sebességgel haladt, amikor a tengerbe zuhant. A tragédia időpontjában a pilóta jobbra akart kanyarodni, és erősen felemelt orral haladt. Egy másik illetékes szerint a gép rendkívül nagy állásszögben repült, és egyik oldalról a másikra billegett. A szakértők nem zárták ki, hogy a szerencsétlenségnek több oka is lehetett: a személyzet hibája és az egyik hajtómű meghibásodása. Rámutattak, hogy erősen felhúzott orral a gép elveszítheti a felhajtóerőt.Makszim Szokolov közlekedési miniszter kedden újságírók előtt kijelentette: korainak tartja, hogy következtetéseket vonjanak le a gép lezuhanásának okait illetően. Megismételte, amit korábban ő és mások, közöttük az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat mondott: terrorcselekmény nem szerepel a szerencsétlenség fő feltételezett okai között.A miniszter hozzátette, hogy semmilyen kifogás nem merült fel az Adler repülőtér munkájával kapcsolatban, ahonnan a gép a lezuhanása előtt felszállt.A grúz kormányfőnek az Oroszországgal való kapcsolatokért felelős különmegbízottja, Zurab Abasidze kedden Tbilisziben közölte, hogy Grúzia orosz felkérés esetén kész segítséget nyújtani az orosz hatóságoknak az áldozatok felkutatásában.Megtalálták az orosz védelmi minisztérium múlt hét végén a Fekete-tengerbe zuhant Tu-154 típusú gépének egyik hangrögzítő berendezését - jelentette kedd reggel az orosz állami TASZSZ hírügynökség egy neve elhallgatását kérő rendvédelmi vezetőre hivatkozva. Más egyelőre nem erősítette meg az értesülést."A kutatási munkálatok során a repülőgép pilótafülkéje alatt megtaláltuk az egyik feketedobozt" - idézi a meg nem nevezett illetékest a TASZSZ, hozzátéve: egyelőre nem tudják, milyen állapotban van a berendezés.Az illetékes röviddel később közölte, hogy sikerült a feketedobozt kiemelni a vízből, rövidesen repülővel Moszkvába viszik, ahol a védelmi minisztérium szakemberei elemzik."Jelenleg azt tartják a baleset egyik lehetséges fő okának, hogy idegen tárgyak kerülhettek a gép hajtóművébe" - írja az orosz állami hírügynökség egy másik illetékest idézve, aki szerint továbbra is vizsgálnak más lehetséges okokat, így a pilótahiba, illetve a gép fedélzetén történt műszaki meghibásodás lehetőségét is.Az orosz hírügynökség a mentőszolgálatoktól kedd reggel úgy értesült, hogy három újabb holttestet és rengeteg emberi maradványt találtak a szerencsétlenség térségében. Az értesülést hivatalos forrásból eddig még nem erősítették meg.Előzőleg 13 holttest megtalálásáról számoltak be. Hétfő reggel tizenegy holttestet és 86 maradványt szállítottak katonai géppel Moszkvába, a nap folyamán újabb két holttestet és újabb maradványokat találtak. Megtalálták Roman Volkovnak, a gép parancsnokának holttestét is, őt az egyenruháján lévő rangjelzésről azonosították.