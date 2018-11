Megtalálták a lezuhant indonéz repülőgép egyik feketedobozát

Búvárok megtalálták csütörtökön a Jávai-tengerben és felszínre hozták a Lion Air indonéz légitársaság minap lezuhant repülőgépének egyik feketedobozát - közölte az egyik búvár a helyi médiával.



"A feketedoboz a gép törmelékei között a tengerfenék homokjában volt" - mondta a búvár a Metro tévének nyilatkozva. A műszer sértetlen - tette hozzá, de az nem derült ki, hogy a repülési adatokat rögzítő vagy a pilótafülkében elhangzó beszélgetést rögzítő berendezést találták meg. Egy másik búvár arról számolt be, hogy látták a gép törzsét is.



A mindössze két hónapja gyártott Boeing 737-800 típusú gép nem sokkal jakartai felszállása után zuhant a tengerbe, 189 emberrel a fedélzetén. Az indonéz hadsereg szerdára hajózási radarral felfedezett egy 22 méter hosszú tárgyat a Jávai-tenger fenekén, 32 méteres mélységben. A tárgy valószínűleg a repülő törzse.



A roncsok és holttestek után szerdán már 44 hajó kutatott, túlélőről nem tudni.



Az indonéz közlekedésbiztonsági tanács ugyancsak szerdai közlése szerint hangjelzéseket fogtak be a keresők, amelyek 70 százalékos valószínűséggel a repülő feketedobozainak jeladójától származtak.