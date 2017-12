Megszavazták Trump adóreformját

Az amerikai szenátus 51-48 arányban megszavazta szerda hajnalban a Donald Trump elnök kormánya által javasolt adóreformot.



A szavazást a szenátus galériáján tartózkodó látogatók hangos tiltakozással megzavarták. Mike Pence alelnöknek többször arra kellett kérnie a terembiztosokat, hogy állítsák helyre a rendet.

Közben a Capitolium előtt a rendőrség nagy létszámban volt jelen, mert arra számítottak, hogy az utcán is heves tüntetések lesznek.



A képviselőháznak ismét szavaznia kell a tervezetről - valószínűleg ez szerdán megtörténik -, mert a szenátus, amikor órákkal korábban áttekintette azt, apróbb szabálytalanságokat talált a szövegben, amelyeket törölnie kellett belőle, s így a jogszabály megváltozott.



A mintegy 500 oldalas törvényjavaslat három pontja ellentétes volt a szenátus szabályaival, és egyszerű többséggel ebben a formában nem, csak háromötödös szavazással lehetett volna elfogadni. A republikánusok nem rendelkeznek ennyi mandátummal a kongresszus felsőházában.



Ha a képviselőház szerdán elfogadja a tervezetet, akkor Trump elnök azonnal alá is írhatja.



A szakértő szerint Trump adóreformja élénkítheti az amerikai gazdaságot 



Az amerikai republikánusok hagyományosan úgy vélik, hogy az adócsökkentés erősítheti a gazdaságot, ezért tartalmaz Donald Trump amerikai elnök reformjavaslata is járulékcsökkentéseket - mondta a Külügyi és Külgazdasági Intézet stratégiai igazgatóhelyettese, Amerika-szakértő az M1 aktuális csatornán szerdán.



Ugrósdy Márton szerint érdekes, hogy a republikánusok hagyományosan nem kedvelik az adóhatóságot, a reform mégis elég nagy hatalmat ad a szervezetnek.



A szakértő azt mondta, Trump kormányzásának első éve januárban fog lejárni, és már ideje volt, hogy sikereket és eredményeket mutasson fel, ezzel is készülve a novemberi félidős választásokra.



A Trump-kormány által javasolt adóreform az amerikai adórendszer első átfogó reformja három évtized óta.

A tervezet jelentős adócsökkentéseket, egyes adóformák eltörlését és az adórendszer egyszerűsítését tartalmazza.