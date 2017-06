Megszavazták a melegházasság bevezetését Németországban

Fotó: MTI/EPA/Felipe Trueba

Németországban a szövetségi parlament (Bundestag) pénteken megszavazta a melegházasság bevezetését.A polgári törvénykönyv házasságról szóló, 1535. paragrafusának módosítását 393 igen szavazattal, 226 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett fogadták el.A módosítással a paragrafusban a "házasságot egy életre kötik" szakasz helyére az kerül, hogy "a házasságot két különböző vagy azonos nemű ember köti egy életre".A szavazást a végéhez közeledő ciklus utolsó parlamenti ülésnapján tartották.az Angela Merkel kancellár vezette jobbközép CDU/CSU pártszövetség koalíciós társa,A CDU/CSU ellenezte, hogy tárgyaljanak és szavazzanak a kérdésről, ezzel arra kényszerítette a szociáldemokratákat, hogy a koalíciós hűséggel szakítva fogjanak össze az ellenzéki pártokkal.

A szociáldemokraták szerint azzal, hogy az ellenzéki Zöldekkel és a Baloldallal (Die Linke) összefogva megváltoztatták a Bundestag napirendjét, csak lehetőséget teremtettek a lelkiismereti kérdés azonnali eldöntésére, megakadályozva, hogy az ügy további késedelmet szenvedjen és a szeptemberi Bundestag-választás után felálló következő parlamentre maradjon.Az előterjesztést végül az SPD, a Zöldek és a Baloldal teljes frakciója mellett 75 CDU/CSU-s képviselő - a 309 fős frakció csaknem 25 százaléka - is megszavazta.A voksolás után tett nyilatkozatában kiemelte: szerinte a házasság a német alkotmány rendelkezései alapján egy férfi és egy nő kapcsolatát jelenti. Hozzátette, hogy a szavazás nem az azonos nemű párok hátrányos megkülönböztetésének megszüntetéséről szólt, mert már felszámolták a diszkriminációt. Az azonos nemű párok egyenjogúsításának utolsó lépése az örökbefogadási jog kiterjesztése lett volna, amit korábbi álláspontját felülbírálva támogatott volna - fejtette ki Merkel.Hasonlóan érveltek a szavazás előtti vitában is mindazok, akik az előterjesztés elutasítására bíztatták képviselőtársaikat. Például Volker Kauder, a CDU/CSU képviselőcsoportjának vezetője, aki hangsúlyozta, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének megteremtésével megszűnt az azonos nemű párok diszkriminációja, a házasság intézményét pedig a hagyományoknak megfelelően férfi és nő kapcsolataként kell megőrizni.Az előterjesztést pártoló CDU/CSU-s képviselők azzal érveltek, hogyA szociáldemokrata és ellenzéki szónokok hangsúlyozták, hogy törekvésük történelmi jelentőségű lépéshez, az azonos nemű párok egyenjogúsításának kiteljesedéséhez vezet.Az ügy azután került a politikai viták középpontjába, hogy a melegházasságot hivatalosan - kongresszusi határozattal - elutasító CDU/CSU valamennyi lehetséges koalíciós partnere - az SPD, a Zöldek és a Bundestagon kívüli, ám a parlamenti képviselet visszaszerzésére komoly eséllyel rendelkező liberális FDP - világossá tette, hogy csak akkor vállal kormányzati felelősséget a következő ciklusban, ha a kormányprogramban szerepel a melegházasság bevezetése.Angela Merkel hétfőn Berlinben egy nyilvános fórumon jelezte, hogy szerinte nem párthatározatok alapján kellene dönteni a kérdésről, hanem mindenkinek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy saját belátása szerint, lelkiismerete alapján járjon el. Sajtóértesülések szerint a kancellár "elszólta magát", azt tervezte, hogy az új irányvonalat majd csak a jövő héten, a ciklus utolsó parlamenti ülésszakának zárása után ismerteti. Ezzel azt akarta elérni, hogy a melegházasság ügye kikerüljön a választási kampány témái közül és ne akadályozza a következő kormány megalakítását, és a döntés a következő Bundestagra maradjon.AzonbanUgyanakkor az egyelőre nem egyértelmű, hogy a melegházasság bevezetéséhez szükséges-e módosítani az alaptörvényt. Az viszont az első kommentárok szerint biztosra vehető, hogyNémetországban az azonos nemű párok 2001 óta bejegyzett élettársi kapcsolatra léphetnek. Nagyjából 35 ezer ilyen kapcsolatot tartanak számon. Az alkotmánybíróság időközben hat alkalommal a bejegyzett élettársi kapcsolathoz fűződő jogok bővítésére kötelezte a törvényhozást, például rendelkezett arról, hogy az azonos nemű párokat is megilleti a házastársaknak járó adókedvezmény.Egy csütörtökön ismertetett reprezentatív felmérés szerint a németek 74,7 százaléka támogatja a melegházasság bevezetését.