Megszavazta a koszovói parlament a Montenegróval kötött határegyezmény ratifikálását

A Montenegróval kötött határmegállapodás ratifikálásához kétharmados többségre volt szükség, ám ezt korábban három alkalommal sem sikerült biztosítania a javaslat támogatóinak. Szerdán a 120 fős képviselőház 80 tagja szavazott igennel, 11 tagja pedig nemmel. A megállapodás elfogadásához az igen szavazatok legkevesebb kétharmados többségére, vagyis 80 szavazatra volt szükség.



A parlamenti vita kedden zajlott, szerdán már csak szavazniuk kellett a képviselőknek, ám a voksolást többször is elhalasztották, mert az ultranacionalista Önrendelkezés (Vetevendosje) képviselői négyszer is könnygázgránátot robbantottak az ülésteremben. A rendőrség öt képviselőt letartóztatott, végül megtarthatták a szavazást.



Montenegró és Koszovó 2015-ben Bécsben írta alá a két ország pontos határvonalát kijelölő dokumentumot, ám azt a két parlamentnek is be kellett cikkelyeznie.



A pristinai ellenzék, főként az Önrendelkezés könnygázgránátokkal akadályozta többször is a képviselőház munkáját, így tiltakozva a megállapodás ellen. Véleményük szerint a határegyezmény káros Koszovóra nézve, mert általa több mint nyolcezer hektár koszovói terület kerül a szomszédos országhoz. A tiltakozások végül a kormány elleni bizalmatlansági indítványhoz vezettek, így az Isa Mustafa vezette akkori vezetésnek tavaly májusban távoznia kellett. Az új miniszterelnök Ramush Haradinaj lett, és noha pártja korábban ellenezte a határegyezményt, kormányfőként ő is a ratifikálás mellett szólalt fel.



Korábban az Európai Unió több politikusa is arra szólította fel a pristinai politikusokat, hogy szavazzák meg a határegyezményt, és még a montenegrói és a koszovói elnök is kiadott egy közös nyilatkozatot, amelyben az elfogadás mellett kardoskodott.