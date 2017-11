Megsemmisítette a katalán függetlenségi nyilatkozatot a spanyol alkotmánybíróság

"Súlyos támadás a jogállam ellen" - így értékelték az alkotmánybírák a függetlenségi nyilatkozatot, amely egyhangú döntésük szerint alkotmányellenes.



A "Katalán Köztársaság" függetlenségét kinyilvánító javaslatot október 27-én fogadta el az azóta feloszlatott katalán parlament függetlenségpárti többsége.



A spanyol kormány még aznap bejelentette, hogy az alkotmánybíróságon támadja meg a döntést, amely október 31-én eljárásba vette a beadványt, ezzel automatikusan fel is függesztette a függetlenségi nyilatkozatot.



Az alkotmánybíróság szerdai ülésén döntött A jogi átmenet és a köztársaság létrehozásának törvényének megsemmisítéséről is, amelyet a katalán függetlenségi pártok szeptember elején szavaztak meg a parlamentben, és amely Katalónia Spanyolországtól elszakadását szabályozta volna.



A bírói testület határozatában továbbá kitért arra is, hogy a katalán parlament elnöksége több felszólítás ellenére sem teljesítette az alkotmánybíróság határozatainak betartására vonatkozó törvényi kötelezettségét. Ezen megállapítását pedig továbbítja az illetékes ügyészség felé.



Az ügyészség dönthet arról, hogy engedetlenség miatt bírósági eljárás megindítását kezdeményezi az érintett katalán politikusokkal szemben, akik ellen lázadás, zendülés, hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények miatt már korábban büntetőeljárást kezdeményezett a spanyol állami főügyész.



A spanyol büntető törvénykönyv a zendülést közrend elleni bűncselekményként nevesíti, szemben a magyarral, amely katonai bűncselekményként tartja számon.



Carme Forcadell volt katalán házelnöknek, valamint a parlamenti elnökség öt tagjának csütörtökön kell megjelenniük a madridi legfelsőbb bíróságon, hogy vallomást tegyenek.