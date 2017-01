Mégsem az isztambuli lövöldözőt vették őrizetbe

Őrizetbe vettek, majd szabadon engedtek egy kirgiz férfit, aki hasonlít az elkövetőre



A török hatóságok őrizetbe vették kedden reggel az isztambuli Atatürk nemzetközi repülőtéren, majd egy órával később szabadon engedték azt az Akhe Masrapov nevű, kirgiz állampolgárságú férfit, aki hasonlít az újévi isztambuli terrortámadás elkövetőjére - jelentette a Dogan török hírügynökség.



Masrapov neve és az útleveléről készült fénykép az eljárást követően a közösségi média révén úgy terjedt el, mintha a Boszporusz európai partján található Reina klubban ő hajtotta volna végre azt a 39 halálos és további 69 sebesült áldozatot követelő véres mészárlást, amelyet az Iszlám Állam (IÁ) nevű terrorszervezet vállalt magára.



A 28 éves férfi az isztambuli Atatürk repülőtérről Kirgizisztán fővárosába, Biskekbe repült, ahol a Turmush nevű kirgiz hírportálnak nyilatkozott. Masrapov elismerte, hogy a fényképen látható útlevél az övé, de hangsúlyozta, hogy semmi köze a merénylethez. Mint mondta: kereskedelemmel foglalkozik és 2011 óta gyakran utazott Törökországba. A rendőrök még elnézést is kértek tőle, amikor elengedték - tette hozzá Mashrapov.



A valódi merénylő személye már ismert a hatóságok előtt, a Kína északnyugati részén élő ujgur népcsoporthoz tartozik, de a kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A tettes továbbra is szökésben van, nagy erőkkel keresik.



A rendőrség a közép-törökországi Konya városban kedden őrizetbe vette a támadó feleségét. A nő állítása szerint a televízióból értesült a történtekről és nem volt tudomása róla, hogy a férje az Iszlám Államnak akárcsak a szimpatizánsa lenne



A török rendőrség őrizetbe vett két külföldi állampolgárt Isztambulban a szilveszter éjszakai terrortámadással összefüggésben - adta hírül kedden az NTV török tévécsatorna.



A két gyanúsítottat Isztambul legnagyobb repülőterén, az Atatürkön tartóztatták fel. Részletekkel egyelőre nem szolgált az NTV.



A merényletben 39-en vesztették életüket, elkövetőként az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet jelentkezett. A tömeggyilkos lövöldözőt eddig nem sikerült elfogni.



Az újévi isztambuli merénylet elkövetőjének felesége azt állítja, a televízióból értesült a támadásról - írta a Habertürk című török napilap internetes oldalán.



A kedden őrizetbe vett nő a hatóságoknak leszögezte: még arról sem volt tudomása, hogy a férje az Iszlám Állam (IÁ) nevű terrorszervezet szimpatizánsa lenne.



A török médiában újabb - egymásnak helyenként ellentmondó - értesülések jelentek meg a feltételezett elkövető Törökországba érkezéséről.



Az Ihlas török hírügynökség titkosszolgálati információi alapján kedden azt közölte, hogy a merénylő november 20-án családjával együtt Kirgizisztánból érkezett Isztambulba repülőn. A szülők és a két gyerek onnan szárazföldön először Ankarába, majd november 22-én Konyába utazott tovább. A család Konyában egy ingatlanügynök segítségével talált szállást és egy stúdiólakást bérelt ki havi 1100 török líráért (91 ezer forint). A férj 3 hónapot előre kifizetett és azt mondta: azért jött a városba, hogy munkát találjon. Miután a török hírtelevíziók hétfő este bemutatták az elkövetőről készült eddigi legélesebb fényképfelvételt, a környéken lakók felismerték a támadót és értesítették a hatóságokat. A rendőrség a merénylő feleségét őrizetbe vette és Isztambulba szállította.



Az Ihlas jelentése ellentmond a Habertürk kedden korábban megjelent beszámolójának, amely szerint a család nem Kirgizisztánból, hanem közvetlenül Szíriából érkezett, ahol a férfi az IÁ tagjaként harcolt.



A Habertürk úgy tudja, hogy a merényletet végrehajtó férfi végül december 29-én érkezett Isztambulba, míg a Sabah című legfőbb kormánypárti előzőleg arról írt, hogy ez december közepén történt.



A támadó személye már ismert, a Kína északnyugati részén élő ujgur népcsoporthoz tartozik, de a kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra a hatóságok.



A török hírtelevíziók kedden beszámoltak egy 45 másodperces videóról, amelyet a merénylő önmagáról készített az Isztambul szívében található Taksim téren. Egyelőre nem tisztázott, hogy a felvétel a támadás előtt vagy után készült.



A szilveszter éjszaka, a Reina nevű szórakozóhelyen elkövetett lövöldözéses merényletben legalább 39-en meghaltak és 69-en megsebesültek. A támadást az Iszlám Állam vállalta magára. Az elkövető szökésben van, a török rendőrség nagy erőkkel keresi.



Az újság úgy értesült, hogy a férfi, aki az Iszlám Állam (IÁ) tagjaként harcolt Szíriában, családjával először a közép-törökországi Konya városába ment. A Sabah című legfőbb kormánypárti lapnak az is tudomására jutott, hogy a terrorista 15 nappal ezelőtt érkezett Isztambulba.



A Habertürk információi alapján a támadó a Kína északnyugati részén élő ujgur népcsoporthoz tartozik. A merénylettel kapcsolatban a hatóságok eddig őrizetbe vették az elkövető 12 isztambuli ismerősét, valamint a feleségét, akit Konyában állítottak elő.



A Habertürk arról is beszámolt, hogy a tettes szalaggal kötötte össze a gépkarabélyába illesztendő tölténytárakat, hogy a cseréknél kevesebb időt veszítsen. A lövedékek belsejében olyan acélmagok voltak, amelyeket általában páncélfelületek ellen használnak - írta az újság. Egy szemtanú szerint háromszor is azt kiáltotta, hogy Allahu akbar! (Allah a leghatalmasabb!).



A lap szerint Törökország mozgatható tömbökből álló betonfalat épít a szíriai határ teljes, 911 kilométer hosszú szakaszán, amelyből már csak 28 kilométer hiányzik.



A Sabah cikke szerint a merénylő három darabot is felrobbantott abból a Flashbang nevű amerikai villanógránátból, amelyet az Egyesült Államok különleges erői is alkalmaznak. A Flashbang háborúban az ellenség látó- és hallóképességének ideiglenes korlátozására szolgál, emberi élet kioltására nem alkalmas.



A Reina szórakozóhelyen végrehajtott merényletben legalább 39-en meghaltak és 69-en megsebesültek, az áldozatok között sok a külföldi. A tömeggyilkosság elkövetését az IÁ magára vállalta.



Hétfő éjszaka és kedd hajnalban a török rendőrség helikopteres és páncélautós támogatással mintegy tucat helyszínen tartott rajtaütést az Isztambul európai oldalán fekvő Zeytinburnu és Basaksehir városrészekben, de a tettes nem került kézre, továbbra is szökésben van.



A török hírtelevíziók kedden beszámoltak egy 45 másodperces videóról, amelyet a merénylő önmagáról készített az Isztambul szívében található Taksim téren. Egyelőre nem tisztázott, hogy a felvétel a támadás előtt vagy után készült.