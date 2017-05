Megöltek négy békefenntartót a Közép-afrikai Köztársaságban

Stéphane Dujarric ENSZ-szóvivő szerint az összetűzésben nyolc lázadó is meghalt, társai pedig elmenekültek egy közeli erdőbe.



Az incidens a fővárostól mintegy 470 kilométerre keletre fekvő Bangassou városánál történt. A rajtaütés utáni tűzharcban meghalt egy kambodzsai békefenntartó, illetve egyik honfitársa és hét marokkói megsebesült. Három kambodzsai és egy marokkói békefenntartónak nyoma veszett. A phnompeni védelmi minisztérium szerdán közölte, hogy három eltűnt katonája holttestét megtalálták két kilométerre az incidens helyszínétől, de a marokkóit még keresik. Az ottani ENSZ-misszió egy helikoptert és békefenntartókat küldött a helyszínre, hogy felkutassák.



António Guterres ENSZ-főtitkár kedd esti közleményében kemény szavakkal ítélte el a történteket, hangsúlyozva, hogy ENSZ-békefenntartók elleni támadás háborús bűnténynek minősül. Felszólította az afrikai ország hatóságait, hogy mielőbb állítsák bíróság elé a tetteseket.



A világ legszegényebb államai közé tartozó Közép-afrikai Köztársaság több régióját állandó bizonytalanságban tartják

fegyveres csoportok. Négy évvel ezelőtt szabadult el az erőszak az országban, miután muszlim fegyveresek - a korábbi Seleka muzulmán lázadószervezet tagjai - megbuktatták az ország keresztény elnökét, amire válaszul keresztény milíciák (anti-Balaka) támadták meg az országban élő muszlim közösséget. Az erőszakcselekményekben több ezren meghaltak, több százezer ember elmenekült a vérontás elől, amelynek Franciaország és az Afrikai Unió vetett véget az ENSZ Biztonsági Tanácsának jóváhagyásával. A világszervezet mintegy 11 ezer békefenntartója most is azon van, hogy stabilizálja az országot.



A hét végén négy nemzetközi segélycsoport is bejelentette, hogy ideiglenesen visszavonja alkalmazottjait az ország középső részéről, mivel megszaporodtak ellenük a támadások.