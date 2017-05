Megölte feleségét és kislányát egy magyar férfi Bonnban, a rendőrök lelőtték

Hétfőn hajnali 5-kor egy 40 éves magyar férfi, P. Cs. egy heves vitát követően megölte 39 éves feleségét és hároméves közös kislányukat a németországi Bonnban - írja a borsonline.hu . A lakóházból több szomszéd is értesítette a rendőrséget a vitáról. Mikor a rendőrök odaértek, az ajtót zárva találták, csilingelésre, kopogásra nem jött bentről semmilyen reakció. Ezért az erkélyen keresztül betörtek a lakásba, ahol holtan találták az asszonyt és a gyereket.A férfi közben a fürdőszobába rejtőzködött el, öngyilkos próbált lenni. A rendőrök rátörték az ajtót, az apa ekkor egy késsel a kezében nekik rohant, mire egyszer hason és kétszer combon lőtték. Nem sokkal később ő is életét vesztette.arról írt, hogy a házaspár mindkét tagja egy nemzetközi vállalatnál dolgozott, rendezett háttérrel rendelkeztek, meglehetősen jó környéken éltek között éltek. Egyelőre nem tudni, mi vezetett a gyilkossághoz. A rendőrségre bejelentés, korábban sosem érkezett miattuk.-nek a szomszédok is azt mondták, hogy a család körül minden rendben volt, ők sem értik, miért végzett családjával az apa.