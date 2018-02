Megmérgeztek 87 keselyűt orvvadászok Mozambikban

Dél-afrikai természetvédők közölték, hogy legkevesebb 80 fehérhátú és hét csuklyás keselyűt öltek meg ily módon, de számos más madár is az orvvadászok áldozatává vált Mbashene térségében, ahol a mérgezés történt. A szakembereknek sikerült megmenteniük 17 megmérgezett keselyűt.



Az elpusztult állatokat megcsonkították, ami azt jelzi, hogy a hagyományos gyógyászatban használt testrészeikért ölték meg őket.



Vadorzók gyakran azért is megölik a keselyűket, mert azok az általuk elejtett állatok, köztük orrszarvúk és elefántok tetemei fölött köröznek, felfedve azok helyét a vadőröknek - tették hozzá a természetvédők.



A mérsékelten veszélyeztetett fehérhátú keselyű Afrika keleti és nyugati részének Szavannáin él. Hossza mintegy egy méter, szárnyfesztávolsága két méternél is szélesebb, testtömege 4,2-7,1 kilogramm.



A kihalás szélén álló csuklyás keselyű a Szaharától délre fekvő afrikai területeken él. Hossza 62-75 centiméter, szárnyai fesztávolsága 155-165 centiméter, testtömege 1500-2600 gramm.



A Természetvédelmi Világszövetség vörös listája szerint utóbbi populációja rohamosan csökken, elsősorban azért, mert folyamatosan mérgezik az állatokat, hogy szerveiket felhasználják a hagyományos gyógyászatban. A szavannák lakója, de élettere folyamatosan szűkül, életkörülményei folyamatosan romlanak.