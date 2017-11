Meglepte a dél-koreai elnök Trumpot

Donald Trump amerikai elnök, Marc Knapper amerikai nagykövet, Rex Tillerson külügyminiszter amerikai katonák társaságában a pjongteki Humphreys amerikai támaszponton.

Mun Dzse In dél-koreai elnök meglepetésként elutazott arra az amerikai katonai támaszpontra, amelyet Donald Trump készült meglátogatni rögtön Szöulba érkezése után, és személyesen fogadta ott kedden amerikai kollégáját és feleségét.

Trump 24 órát tölt Dél-Koreában, ázsiai körútjának második állomásán. Az elnöki különgéppel Japánból a Szöul melletti Oszan légi támaszpontra érkezett a first ladyvel, majd helikopterrel repültek az onnan 70 kilométerrel délre lévő Humphreys táborba, amely a legnagyobb amerikai bázis az országban. Mun Dzse In fogadta őket, majd együtt találkoztak és ebédeltek az ott szolgáló amerikai és dél-koreai katonákkal és parancsnokaikkal.Donald Trump ezután nyilatkozott újságíróknak. Az Észak-Koreával való szembenállásról annyit mondott:

Meg fog oldódni, végül mindig megoldódik, meg kell neki.

Dicsérte az együttműködést Dél-Koreával, noha a Reuters hírügynökség szerint vannak különbségek abban, ahogyan a Trump-kormány és ahogyan a szöuli konfrontálódna Phenjannal. Trump korábban bírálta Mun Dzse Int, amiért még mindig diplomáciai úton akarja megoldani a válságot, noha meg nem nevezett amerikai tisztségviselők szerint csendben Washington is tárgyal Phenjannal, az ENSZ New York-i székhelyén, igaz, egyelőre eredménytelenül.Bár a Camp Humphreys csak száz kilométerre van a két Koreát elválasztó demilitarizált övezettől, Trump nem látogat el oda, mert a Reuters szerint Phenjan ezt már kifejezett provokációnak tekinthetné. Észak-Korea egyelőre nem reagált Trump dél-koreai látogatására.A dél-koreai lakosság megosztott Donald Trump megítélésében. A hét vége óta több tüntetés volt Szöulban, így kedden is, egyrészt az amerikai elnök mellett, másrészt ellene.Trump ázsiai körútján a tárgyalások középpontjában az Észak-Korea okozta válság áll, így van ez Dél-Koreában is. A washingtoni Fehér Ház közleménye szerint az elnök célja, hogy demonstrálja az Egyesült Államok elszántságát, hogy szigorúan szembeszáll az észak-koreai fenyegetéssel.Amerikai tisztségviselők bejelentették Washingtonban, hogy egy rendkívüli erődemonstráció keretében a következő napokban három, repülőgép-hordozó vezette hadihajóraj fog gyakorlatozni a Csendes-óceán nyugati részén. Japán tisztségviselők közlése szerint pedig a Nimitz, a Ronald Reagan és a Theodore Roosevelt repülőgép-hordozók vezette rajokhoz csatlakozik a gyakorlaton az Inazuma japán torpedóromboló.Hétfőn ért véget egy háromnapos amerikai-indiai közös hadgyakorlat a Japán-tengeren.