Megkezdte uralkodását az új maláj király

V. Muhammadot tavaly decemberben koronázták meg. Négy hónapra rá, hétfőn a Kuala Lumpur-i palotában tartott ünnepségen vette át a hatalmát szimbolizáló jellegzetes maláj tőrt (krisz), és ezzel kezdetét vette uralkodása.



Az ünnepségen részt vett Najib Razak miniszterelnök és felesége, valamint Zahid Hamidi miniszterelnök-helyettes és Muhtadee Billah brunei trónörökös is.



A 47 éves, hithű muzulmán V. Muhammad a délkelet-ázsiai ország 15. uralkodója. Nagy-Britanniában tanult, a délkelet-ázsiai ország történetében ő az egyik legfiatalabb király. Eddig Malajzia konzervatív-iszlamista északi szövetségi államának, Kelantannak volt a szultánja, és a trónon az ország addigi legidősebb királyát, a 89 éves Ibni al-Marhum Tuanku Abdul Halimot váltotta, aki kivételesen kétszer is viselte a vezetői tisztséget.



V. Muhammad az extrém sportok és az autók nagy kedvelője, futóversenyeken vesz részt, és a laza utcai viseletet részesíti előnyben.



Malajzia uralkodóját, aki egyben a hadsereg parancsnoka is, nagy tisztelet övezi, annak ellenére, hogy szerepe pusztán jelképes, a politikai hatalom ugyanis a kormányfő kezében összpontosul. A király bírálata tilos az országban, portréja pedig ott díszeleg valamennyi középület falán.



A csaknem 29 millió lakosú Malajziában ötévente választással kerül trónra az új király, ami a világon egyedülálló.