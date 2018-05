Megkezdődtek a parlamenti választások Irakban

A voksolásnak nincs egyértelmű esélyese. A választás egyfajta népszavazásnak is tekinthető arról, hogy támogatják-e a választók a szunnita kisebbség irányában nyitottabb politikát folytató Haider al-Abádi miniszterelnök hivatali idejének "meghosszabbítását". Csaknem hétezer jelölt indul a 329 képviselői helyért. A szavazásra jogosultak száma 24,5 millió. Abádi kormányfő akar maradni, de hivatali elődje, Núri al-Máliki, illetve a nagy hatalommal bíró, többnyire síita paramilitáris erőkhöz szorosan kötődő Fatah szövetség jelöltjei nagy kihívást jelentenek számára. A Fatah szövetség élén Hádi al-Amiri egykori közlekedési miniszter áll, aki az Iszlám Állam elleni harcokban a félkatonai csoportok egyik magas rangú parancsnoka volt.



Muktada asz-Szadr befolyásos síita hitszónok is indul a választáson saját politikai pártszövetsége élén. Szadr még az amerikai csapatok elleni harcok idején irányított nagy hatalmú milíciát, aztán pedig kivette részét az Iszlám Állam elleni küzdelemből, de kampányában inkább a szociális kérdéseket és a kormányzati korrupció felszámolását állította a középpontba. Mivel sok pártszövetség indul, várhatóan egyetlen csoport sem lesz képes önállóan megszerezni a parlamenti többséghez szükséges 165 képviselői helyet. A legtöbb szavazatot elnyerő tömbnek kell majd koalíciós partnereket szereznie a kormányalakításhoz a kisebb szövetségek soraiból. A következő miniszterelnök megválasztása várhatóan heteket vesz majd igénybe. A választási folyamatot ellenőrző független testület magas részvételi arányra számít. Már napokkal a voksolás előtt országszerte szigorították a biztonsági intézkedéseket. Bagdadban,



Moszulban és más nagyobb városokban esti kijárási tilalmat rendeltek el a választás napjára. Mintegy 900 ezer rendőr és katona áll riadókészültségben. Korlátozzák az utazásokat az egyik tartományból a másikba, lezárják az ország repülőtereit és a határátkelőket. Most először elektronikus szavazórendszert használnak, amelytől azt remélik, hogy kevesebb lesz a választási csalás, a szavazatszámlálási folyamat pedig felgyorsul. A választás eredményét a szombat esti urnazárás után 48 órán belül teszik majd közzé.