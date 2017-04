Megkezdődött négy ostromlott település kiürítése Szíriában

Megkezdődött pénteken négy, a lázadók, illetve a kormányerők által ostromlott szíriai település kiürítése a Katar és Irán közvetítésével tető alá hozott egyezménnyel összhangban - jelentették a helyszínről hírügynökségek.



A lázadók és az szíriai válság fejleményeit nyomon követő londoni székhelyű Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja (OSDH) is megerősítette, hogy megkezdődött az evakuálás. A szunnita lázadók által ostromlott két északnyugat-szíriai síita faluból, Fúából és Kafrajából, valamint a kormányerők ostromgyűrűjében lévő, a libanoni határnál fekvő szunnita Madajá és Zabadani településekről evakuálják a lakosokat.



Több mint 30 ezer embert költöztetnek ki Katar és a damaszkuszi rezsimmel szövetséges Irán közvetítésével márciusban nyélbe ütött megállapodással összhangban, amely a lakosok kimenekítésén kívül fogolycseréről is szól.



Az al-Manar arab hírtelevízió tudósítása szerint mintegy ötezer ember érkezett a reggeli órákban buszokkal az Idlíb tartománybeli Fuából és Kafrajából az Aleppótól mintegy 360 kilométerre fekvő er-Rasidin városba, és még háromezer ember érkezése várható. Ezzel párhuzamosan mintegy hatvan busz indult útnak a kormányerők által hónapok óta ostromlott Madajá és Zabadani hegyvidéki üdülőhelyekről is. Az OSDH jelentése szerint a kitelepülők között vannak szunnita lázadók családtagjaik is, az őket szállító buszok a kormányerők kezén lévő területeken haladnak át.