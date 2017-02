Megkezdődött kilenc törvénytelen telepesház felszámolása Ciszjordániában

Az izraeli legfelsőbb bíróság sokéves jogi eljárás után úgy határozott, hogy ki kell üríteni és le kell rombolni a telepesházakat legkésőbb március 8-ig. A Jes Dín nevű izraeli civil szervezet már 2008-ban, építésük közben tiltakozott az épületek miatt.



A lakók egy része összecsomagolta ingóságait, és felkészült a kiköltözésre, de van olyan család is, amely érintetlenül hagyta otthonát. A legtöbben Ofrában maradnak, és a számukra már épülő új házakba költöznek majd.



Kedd reggel ismét nagy tömegben érkeztek a főként fegyvertelen biztonsági erők - a hadsereg határrendészeti egységének rendőrei -, hogy végrehajtassák a bíróság határozatát, akárcsak február elején, amikor az Amóna nevű törvénytelen telepet számolták fel.



A hatóságok képviselői átadták a kiürítési és bontási végzést, és békés együttműködést kértek a helyiektől. Az egyik ház tulajdonosa azonban széttépte az átnyújtott hivatalos iratokat. A házakra hatalmas molinókat helyeztek a lakók fényképével.



Ofrába érkezett több telepes közösség világi vezetője és fontosabb rabbijaik is, hogy támogassák és bátorítsák a lebontásra ítélt házak lakóit, és tiltakozzanak a döntés ellen.



A házak tulajdonosai egy kivétellel elhagyták otthonaikat, ahol aztán több száz, zömükben tizenéves telepes aktivista barikádozta el magát, hogy megpróbálja megakadályozni a házrombolást. Birtokba vették nemcsak a házak belsejét, hanem minden erkélyt és teraszt, sőt még az egyik épület tetejét is fiatalok csoportja foglalta el.



A nagyrészt nem egyenruhában, hanem rendőrség feliratú kék pólóban és melegítőben, baseballsapkában érkező rendőrök elkezdték egyenként eltávolítani a telepeseket, s közben számos összeütközés is történt. Az egyik fiatal nekiment a rendőröknek, őt őrizetbe vették.



Előzőleg a legfelsőbb bíróság elutasította a telepeseknek azt a kérését is, hogy az épületeket lerombolásuk helyett csak ürítsék ki és plombálják le.