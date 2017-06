Megkezdődött a vitatott dél-kínai kutyahúsfesztivál

Korábban az a hír terjedt el, hogy a 600 ezer lakosú dél-kínai város polgármesteri hivatala nem engedélyezi az országimázst rontó eseményt, egy szóvivő azonban végül cáfolta a betiltás hírét, mondván, hogy nem az önkormányzat által szervezett rendezvényről, hanem egy népszokásról van szó.



Hírügynökségi jelentések szerint ellenőrök erős rendőri jelenlét mellett, de csak tessék-lássék ellenőrizték, hogy a hentesek, kifőzdék, húsboltok betartják-e a szabályokat, köztük azt a kompromisszumot, hogy standonként csak két kutya tetemét teszik közszemlére.



A beszámolók szerint a jüliniek a végsőkig ragaszkodni látszanak ősi hagyományukhoz, a nyári napforduló napján tartott gasztronómiai fesztiválhoz, amelyen licsivel és rízsborral körítve esznek kutyahúst abban a szent meggyőződésben, hogy segít megőrizni a jó erőnlétet.



Mindazonáltal idén egyes vendéglősök már letakarták vagy virágnyelven tüntetik fel étlapjukon a kutyahúst, és a kínálat is gyengébb, amiatt az árak magasabbak, idén már 54 jüant (2200 forint) is elkérnek a kutyahús kilójáért. Bennfentes kínai források szerint több húsboltos már nem ad el kutyahúst bárkinek, hanem csak az ismert vevőknek.



A kutyahúsfogyasztás ellen küzdő fő állatvédő szervezet, a Humane Society International becslése szerint Kínában évente 10-20 millió kutyát ölnek meg étkezési célból. A leölt állatokat gyakran meg is kínozzák - agyonverik vagy élve dobják a forró vízbe -, mert él a hiedelem, hogy a rettegő állatok húsa ízletesebb.