Megint a föld alatt robbanthatott Észak-Korea

Az első rengés, amelynek erősségét végül 6,3-asnak mérte a dél-koreai, a kínai és az amerikai földrengéstani intézet, az ismert Punggje-ri kísérleti telepnél, körülbelül 10 kilométerrel a felszín alatt indult el, a második pedig, amely a kínai intézet szerint 4,6-es erősségű volt, közvetlenül felette, a földfelszínről, nyolc perccel később. Az első rengést közép-európai idő szerint 5 óra 34 perc körül észlelték. Abból, hogy az első rengés 6,3-as erősségű volt, arra lehet következtetni, hogy ez volt Észak-Korea eddigi legnagyobb erejű kísérleti atomrobbantása. Az ötödiket tavaly szeptemberben hajtotta végre. A dél-koreai földrengéstani intézet azt közölte, hogy nem észlelt második rengést.



A dél-koreai hadsereg megerősítette, hogy az első rengés mesterséges volt, riadót rendeltek el, és műveleti készültségbe helyezték a nukleáris válságokra reagálni hivatott egységet. Mun Dzse In dél-koreai elnök összehívta a nemzetbiztonsági tanácsot.



A japán kormány az ország földrengéstani intézetének információi alapján megerősítette, hogy Észak-Korea kísérleti atomrobbantást hajtott végre. Kono Taro külügyminiszter újságíróknak beszámolt arról, hogy Tokió tiltakozott Észak-Koreánál a robbantás miatt, és elfogadhatatlannak nevezte.



Az észak-koreai határhoz közel lévő Jancsi kínai város egyes lakosai arról számoltak be, hogy körülbelül 10 másodpercen át érezték az első rengést, majd a másodikat is.



Észak-Korea néhány órával korábban jelentette be, hogy "nagy pusztító erejű" hidrogénbombát fejlesztett ki, amelyet fel lehet szerelni az új interkontinentális ballisztikus rakétákra, s amelyet Kim Dzsong Un elnök vasárnap személyesen is megvizsgált.



A washingtoni Fehér Ház bejelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök telefonon beszélt Abe Sindzó japán miniszterelnökkel, és megvitatta vele "az Észak-Koreára gyakorolt nyomás maximalizálása érdekében teendő lépéseket". Az erről szóló közleményből nem derül ki, hogy a beszélgetés a feltételezett észak-koreai atomkísérlet előtt vagy után történt.



Dél-koreai médiumok áprilisban jelentették, hogy Észak-Korea befejezte az előkészületeket egy újabb kísérleti atomrobbantáshoz.