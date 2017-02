Meghalt Tanigucsi Dzsiro, az egyik leghíresebb japán mangaművész

Meghalt 69 éves korában Tanigucsi Dzsiro, az egyik leghíresebb japán mangaművész - írta a rajzoló műveinek franciaországi kiadója, a Casterman közlése nyomán a BBC.



Az elegáns vonalvezetéséről és aprólékosan kidolgozott tájképeiről világszerte ismert képregényrajzoló szombaton halt meg. Munkái különösen népszerűek Franciaországban, Távoli emlékek címmel 2010-ben film is készült az egyik képregényéből, történetei Japánban több tévésorozat alapjául szolgáltak.



Tanigucsi abban a műfajban, amelytől nem áll távol az erőszak és a pornográf ábrázolás, "gyengédségével és humanizmusával emelkedett ki" - írta a Casterman.



Az AFP-nek 2012-ben adott interjúban Tanigucsi elmondta, mennyire meglepte, hogy Nyugaton is olvassák.



"Talán mert a műveim hasonlítanak a nyugati képregényekhez, melyeket harminc éve olvasok. Tudat alatt bizonyára befolyásoltak" - emlékezett vissza. Azt is elmesélte, hogy mindent kézzel rajzolt egész életében, mivel nem tudta, "hogy kell a számítógépet kezelni".