Meghalt Robert James Waller, a Madison megye hídjai című regény írója

Hetvenhét éves korában pénteken meghalt Robert James Waller, a Madison megye hídjai című nagysikerű romantikus regény írója.



Waller a texasi Fredericksburgben lévő otthonában hunyt el péntek hajnalban. Az író csontvelődaganatban szenvedett - közölte Matt Belford, a New York-i Aaron M. Priest irodalmi ügynökség illetékese.



Waller 1992-ben 11 nap alatt írta meg nagysikerű regényét egy rövid, keserédes szerelmi viszonyról egy iowai háziasszony és a National Geographic magazin hidakat fényképező fotósa között.

A regényből 1995-ben Clint Eastwood rendezésében Meryl Streep és Eastwood főszereplésével született A szív hídjai című nagysikerű film, színdarab is készült belőle, és 2014-ben a Broadwayn musicalváltozatát is bemutatták.



A könyv, amelyet 40 nyelvre - magyarra is - lefordítottak, 50 millió példányban jelent meg világszerte, és három éven át vezette a The New York Times napilap bestsellerlistáját. A film 182 millió dollárt forgalmazott a mozikban.



A szív hídjai az Iowában élő, addig ismeretlen írót milliomossá tette, és Iowa állam Madison megyéje turisztikai látványossággá vált. A regény hatására szerte a világból érkeztek párok, amelyek Madison megye hídjain akarták megtartani esküvőjüket.



A regény sikere nyomán Waller elhagyta Iowát, és a texasi Alpin egyik farmján telepedett le. Waller hat másik regényt írt, köztük a magyarul is megjelent Keleti keringő, A szerelem zenéi, az Álomdalok és az Ezernyit út porából című könyveket.



Waller tanított közgazdaságtant, menedzsmentet és alkalmazott matematikát az Észak-Iowai Egyetemen.