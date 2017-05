Meghalt Laura Biagiotti, szívrohama volt

Szívrohamban meghalt Laura Biagiotti világhírű olasz divattervező.



A 73 éves tervezőt római otthonában érte a szívleállás szerda este, agykárosodással, súlyos állapotban vitték a római Sant'Andrea kórházba, ahol péntekre virradóra hunyt el.



Biagiotti az első olasz női dizájnerek egyike, akinek öltözékei világhírre tettek szert. A "kasmír királynője" nevet fényűző kötött ruhadarabjainak köszönheti.



Nevéhez számos keresett illat is fűződik, köztük a népszerű Roma parfüm.



Az 1943-ban született Biagiotti régészálmait adta fel, hogy segítsen anyjának, akinek szabászata volt. Ezekben az években sokszor kellett az Egyesült Államokba utaznia, hogy üzleti és technológiai ismeretekre tegyen szert.



Több híres céggel dolgozott együtt, mielőtt Firenzében bemutatta első saját kollekcióját 1972-ben.



"Divattervezőnek tenni olyan, mint felesküdni. Életed hitvallásává válik" - nyilatkozott az AP hírügynökségnek 1987-ben.



