Meghalt Fats Domino

A zenészt 89 éves korában, kedden érte halál - jelentette be Mark Bone, a louisianai Jefferson megye halottkémi hivatalának illetékese. Domino pályafutása alatt több mint 110 millió hanglemezt adott el.Legnagyobb sikerei között tartják számon a Blueberry Hill, a Walkin To New Orleans, az Ain't That a Shame, a Jambalaya, az I'm Ready, a Mardi Gras in New Orleans, a Let The Four Winds Blow és a Blue Monday című dalokat.