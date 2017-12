Meghalt Bernard Law egykori bostoni érsek, aki az amerikai papi pedofilbotrány egyik központi alakja volt

Meghalt Bernard Law egykori bostoni érsek, aki központi alakja lett a 2002-ben kirobbant amerikai papi pedofilbotránynak, amely amiatt robbant ki, hogy a helyi egyházi vezetés nem akadályozta meg, hogy pedofil papok folytathassák hivatásuk gyakorlását máshol, és a közvélemény sem értesülhetett a bűncselekményekről.



A Vatikán közlése szerint a 86 éves Law szerdán kora reggel hunyt el Rómában, hosszan tartó betegséget követően.



Law volt a bostoni érsek 2002-ben, amikor a The Boston Globe című lap riportsorozat nyomán kiderült, hogy nem tett semmit az ellen, hogy megakadályozzon egy gyermekmolesztáló papot tevékenységének folytatásában.

Más egyházi vezetőkkel egyetemben bűnösnek találták abban, hogy a gyermekeket molesztáló papot, John Geoghant plébániáról plébániára helyezte anélkül, hogy értesítette volna a hatóságokat vagy a szülőket.



Geoghan számára ez a különböző állomáshelyein száznál is több fiú megrontására adott alkalmat.

Több mint 130 olyan ember jelentkezett, akit elmondása szerint molesztált a férfi.



Az érsekség 10 millió dollár kártérítést fizetett 86 áldozatnak és családjának, miközben az érsek ragaszkodott állásához. Végül, miután a nyilvánosság ellene fordult, lemondott. Lawt ezt követően az egyik római bazilika főesperesévé nevezték ki.



Mitchell Garabedian ügyvéd szerint, aki több áldozatot is képviselt a bíróságon, "Law halála régi sebeket szakít fel", ugyanis sok áldozatot az átélt fájdalmakra emlékeztet. Kiemelte: "Law ártatlan gyermekeknek fordított hátat, és hozzájárult, hogy szexuálisan zaklassák őket".



Bernard Law megpróbálta elsimítani a botrányt, először megtagadta a véleménynyilvánítást, majd bocsánatot kért és reformot ígért.



Law egykor a katolikus egyház egyik legfontosabb amerikai vezetője volt. Befolyása volt egyebek közt arra, kiket nevez ki a Vatikán az amerikai érsekségek élére, közel állt II. János Pál pápához is.

George W. Bush elnöksége alatt gyakran tett látogatást a Fehér Házban. Szorosan együttműködött a latin-amerikai egyházvezetőkkel, a pápa nem hivatalos követeként látogatott Kubába Fidel Castro akkori vezetőhöz.



A The Boston Globe által kirobbantott botrány hatására a katolikusok világszerte információkat követeltek arról, saját egyházi vezetőik követtek-e el hasonló tetteket. Az ügyet követően csaknem kétezer katolikus lelkészt vádoltak meg gyermekek molesztálásával, s a követelt kárpótlások összege elérte az egymilliárd dollárt is. A megrontások intézményes elhallgatása miatt az Egyesült Államokban két magánvádi eljárást indítottak a Vatikán ellen.