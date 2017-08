Meghalt az Egy úr az űrből szereplője, Jay Thomas

Elhunyt 69 évesen Jay Thomas kétszeres Emmy-díjas színész, aki a nyolcvanas évekbeli Cheers, majd a kilencvenes években futó Murphy Brown című televíziós vígjátéksorozatokkal aratott sikert. Jay Thomas csütörtökön bekövetkezett halálát rákbetegség okozta.

A legmulatságosabb és legkedvesebb ember volt, akit az elmúlt 25 évben ügyfelemnek és barátomnak is nevezhettem

Jay Thomas. Forrás: ajc.com

- emlékezett rá szóvivője, Tom Estey.

Legnépszerűbb szerepei közé tartozott a Cheers tévésorozatból Eddie, az egykori hokijátékos férj, és Jerry Gold, a Murphy Brown-széria egyik karaktere. Utóbbi sorozat alkotója, Diane English Twitter-üzenetben búcsúztatta a színészt.Thomas az utóbbi években egy rádiós beszélgetős műsor házigazdájaként is dolgozott, és emlékezetes volt arról is, hogy minden évben feltűnt David Letterman karácsonyi show-műsorában.A texasi Kermitben született, rádiós pályafutását még egyetemi évei alatt sportkommentátorként indította. Később rádiós DJ-ként is dolgozott és rádiós programmenedzser is volt. A tapasztalatokkal a háta mögött kezdett fellépni stand-up komikusként előbb a színpadon, aztán a televízióban. A hetvenes évek végén kapta első tévészerepét az Egy úr az űrből című kultsorozatban. Számos tévészériában szerepelt vendégszínészként, egyebek mellett láthatták a nézők a Dr. Csontban, a Ray Donovanban és az NCIS: New Orleansben is. Filmes munkái között emlékezetes volt a Csendszimfónia és a Télapu három része.