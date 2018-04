Meghalt Alfie, a gyógyíthatatlan brit kisfiú: "Vigasztalhatatlanok vagyunk" - írták a szülők

Szombatra virradóra meghalt Alfie Evans, az a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, 23 hónapos brit kisfiú, akinek jogi és etikai kérdéseket feszegető ügyében a Vatikán és a lengyel kormány is megpróbált szerepet vállalni.



Alfie a liverpooli Alder Hey Gyermekkórházban hunyt el hajnali fél 3-kor - mondták el szülei, Kate James és Thomas Evans.



"Vigasztalhatatlanok vagyunk. Mindenkinek köszönjük a támogatást" - írták a Facebookon.



A kisfiú orvosai és szülei között régóta elkeseredett vita folyt Alfie további sorsa fölött, aki "félig vegetatív" állapotban tengette napjait egy gyógyíthatatlan, degeneratív idegrendszeri betegség következtében, amelyet nem sikerült azonosítani. Alfie már közel másfél éve, 2016 decembere óta kórházi ápolásra szorult, agya súlyos károsodásokat szenvedett: sem mozogni, sem beszélni nem tudott már, és a hallását is elveszítette.



Az orvosok mindezek miatt értelmetlennek találták az Alfie életben tartására irányuló erőfeszítéseket, és a hét elején lekapcsolták őt az életfunkcióit fenntartó gépekről, miután az Emberi Jogok Európai Bírósága is elutasította a szülők kérését a kezelés folytatására.



A szülők végül a vatikáni Bambino Gesu gyermekkórházba szerették volna vitetni fiukat további kezelésre, és ehhez a Vatikán, illetve az olasz hatóságok támogatását is elnyerték. Alfie még az olasz állampolgárságot is megkapta. Azonban egy brit bíróság szétzúzta reményeiket, amikor szerdán elutasította az ennek lehetővé tétele érdekében benyújtott fellebbezési kérelmüket. A fellebbviteli törvényszék arra hivatkozott, hogy a kisfiú szállítása "túl veszélyes lenne egészségi állapotára nézve".



Az eset Ferenc pápa figyelmét is felkeltette, aki egyik áprilisi vasárnapi miséjén imáját Alfie-ért mondta el, valamint mindazokért, akik súlyos betegségekben szenvednek. A katolikus egyházfő azért fohászkodott, hogy Alfie életben maradjon, mert mint mondta, "csak Isten döntheti el, kinek kell meghalnia".



Ugyancsak kiállt Alfie és szülei mellett Beata Szydlo lengyel kormányfő-helyettes. Csütörtöki nyilatkozatában Szydlo úgy vélekedett, hogy az Európai Bizottságnak foglalkoznia kellene Alfie Evans ügyével, s azt mondta: Alfie-t kezelni kellene.



"Ma olyan pillanatban vagyunk, amikor Európa elhagyja az alapjául szolgáló keresztény értékeket" - jelentette ki, úgy értékelve az esetet, hogy "a halál civilizációja győzelemre áll".



Egy nappal korábban Andrzej Duda lengyel államfő is azt írta Twitter-fiókjában: "Alfie Evanst meg kell menteni!" Duda szerint a gépekről való lekapcsolást túlélő kisfiú "apró teste megmutatta, hogy az élet csodája erősebb lehet a halálnál". Talán csak "a döntéshozók egy kis jóakaratára van szükség" - írta Duda, jelezve, hogy a lengyelek imádkoznak a kisfiúért.



Előzőleg, szerdán Romuald Kaminski varsói érsek Alfie-ért való imára hívta fel a katolikus egyház híveit.