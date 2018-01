Meghalt a világhírű rockzenész, rákban szenvedhetett

Élete 77. évében meghalt Ray Thomas brit rockzenész, fuvolás, énekes, a Moody Blues alapítója.



Lemezkiadó cége, a Cherry Red Records/Esoteric Records megerősítette a halálhírt - közölte vasárnap este a brit sajtó.



"Mélyen megrázott bennünket távozása, hiányozni fog melegsége, humora és kedvessége. Megtisztelő volt ismerni őt és együtt dolgozni vele. Osztozunk a gyászban családjával és feleségével, Lee-vel" - közölte Facebook-oldalán a lemezkiadó.



Az információk szerint Thomas rákbetegségben hunyt el csütörtökön Surrey-ben lévő otthonában.



A Moody Blues az 1960-as években többek között Nights in White Satin című rockballadájával tett szert ismertségre.



Ray Thomas Mike Pender billentyűssel, Graeme Edge dobossal, Clint Warwick basszusgitárossal és Denny Laine gitárossal alapította meg a Moody Blues 1964-ben.



Később Laine helyére Justin Hayward, Warwick helyére pedig John Lodge érkezett. Thomas a rockzenekar minden albumán szerepelt, míg 2002-ben vissza nem vonult.



A zenekar több dalát ő írta és énekelte, például a Twilight Time, a Legend of the Mind, a Dr. Livingstone, I Presume, és az And the Tide Rushes In című számokat - olvasható a Rolling Stone magazinban.



Thomas néhány szólólemezt is kiadott: 1975-ben From Mighty Oaks, 1976-ban Hopes, Wishes and Dreams címmel.



2002-ben Thomas egészségügyi problémái miatt vonult vissza. 2013-ban elmondta, hogy műthetetlen prosztatarákban szenved.



"A rákot visszaszorították, de életem végéig kezelést fogok kapni" - írta akkor a zenész.



Decemberben a Moody Bluest felvették a Rock and Roll Dicsőségcsarnokának (Rock and Roll Hall of Fame) legendái közé.