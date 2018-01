Meghalt a világ legöregebb férfija

Száztizenhárom éves korában meghalt Francisco Núnez Olivera, a világ legöregebb férfija egy nyugat-spanyolországi faluban, ahol egész életét töltötte.A hétfő reggel elhunyt Francisco, akit a helyiek Marchenaként ismertek, 1904. december 13-án született a Badajoz tartománybeli Bienvenidában -Franciscóra, akinek négy gyereke, kilenc unokája és tizenöt dédunokája született, azután szállt rá a világ legöregebb férfija cím, hogy tavaly augusztusban, egy hónappal 114. születésnapja előtt meghalt Izraelben Jiszráel Krisztál lengyel holokauszttúlélő.A spanyol matuzsálem 1988-ban özvegyült meg és két fiát is eltemette. Idősebb lányával, a 81 éves María Antoniával élt együtt, nem messze másik lányától, a 78 esztendős Milagrostól. Utolsó születésnapját María Antoniával ünnepelte, amikor is tortával indította a reggelt, majd nekilátott elolvasni a születésnapi jókívánságokat, amelyeket a világ különböző tájairól küldtek neki.A férfit kedden temették el szülőfalujában, ahol egész életét élte és, ahol gyásznapot hirdettek halála miatt.Francisco mindig is a "jó géneknek", a "kemény munkának" és a saját termesztésű zöldségeken alapuló étrendnek tulajdonította magas korát, amelyet naponta egy pohár vörösborral is megünnepelt. "Egész életemben a földeken dolgoztam" - mondta Francisco tavaly az El Mundo című spanyol napilapnak nyilatkozva.A férfi személyigazolványán ugyan az 1904. szeptember 13-a szerepel születési dátumként, ám lánya szerint valójában három hónappal később, december 13-án született. Asztúriában élő öccse, Luis 95 éves, a szintén Bienvenidában élő húga, Jacoba pedig 93.Francisco tíz éves volt az első világháború kitörésekor és az 1920-as években a berberek ellen harcolt a Marokkó területén található Riff-hegységnél.Lánya szerint apja hosszú életéhez a "nyugodt falusi légkör" is hozzájárult, valamint, hogy "mindig is a maga ura volt, nem veszekedett a családdal, és élvezte az életet, amely a termőföldek, az otthona és a falu kocsmája köré épült".Reggelire tejet, madeleine-t és joghurtitalt fogyasztott, ebédre húst, halat, vagy ragut evett, az uzsonnája joghurt volt, vacsorára pedig egy speciális gabonafélét evett tejjel.A tavalyi interjújában Francisco elmondta, hogy remek egészségnek örvendett egészen 90 éves koráig, amikor is veseműtétre volt szüksége, aztán nyolc évvel később szürke hályog miatt operálták, 108 esztendősen pedig húgyúti fertőzéssel szállították kórházba. Mindig is büszkén mesélte azonban, hogy soha egyetlen csontját sem törte és tökéletes a vérnyomása.A spanyolok átlagélettartama az egyik leghosszabb a világon, amit gyakran a mediterrán étrendnek és a hagyományosan nyugodtabb tempójú életnek tulajdonítanak.A világ legöregebb embere jelenleg a japán Tadzsima Nabi, aki 1900. augusztus 4-én született.