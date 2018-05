Meghalt a Hamász hat technikusa egy rejtélyes robbanásban a Gázai övezetben

Az eset az-Zavajda városban történt. A hatalmas robbanásnak három sebesültje is van. Ereje olyan nagy volt, hogy több környékbeli ház is megrongálódott. A Hamász fegyveres szárnyához, az al-Kasszám Brigádokhoz közel álló egyik forrás állította azt, hogy hat technikusuk halt meg.



A Hamász közleményt adott ki, és ebben azt állította, hogy Izrael követte el a robbantást, miközben a palesztin technikusok "el akarták hárítani a cionista ellenség egy súlyos biztonsági támadását". Az izraeli hadsereg egyik szóvivője tagadta, hogy Izrael állna az eset mögött.



A Gázai övezeti palesztinok március vége óta minden pénteken tüntetnek Izrael határán, és folytatni akarják ezt május 15-éig abból az alkalomból, hogy Izrael most ünnepli megalapításának 70. évfordulóját, ami a palesztinok számára nemzeti katasztrófát, földjükről való elűzésüket jelentette. A demonstrálók rendszerint erőszakosak, az izraeli katonák pedig éles lőszert is használhatnak ellenük. Eddig 45 palesztin halt meg ezekben az incidensekben.