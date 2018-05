Megerőszakoltak, megkínoztak és megöltek egy 5 éves kislányt Nagybányán

Sokkoló esetről számolt be a Maszol információira hivatkozva a Bors Hétfő délután egy elhagyott nagybányai üzem területére ment játszani az öt éves kislány akinek nyoma veszett. A gyermeket 19 óra körül nagy erőkkel kezdte el keresni a család, ám sajnos már csak a holttestére bukkantak rá - nem sokkal éjfél előtt. A gyermek félmeztelen volt, több sérülés is látható volt a testén. Ekkor értesítették a rendőrséget.A kislány brutális dolgokat élt át halála előtt, ugyanis megkínozták és megerőszakolták. Fején egy hatalmas ütésnyom volt, ez okozhatta a halálát. Mindezt a törvényszéki orvosok is megerősítették. A rendőrség jelenleg is nagy erőkkel keresi a tettest.Az oldal szerint a gyanúsítottak köre 23 személyből áll - mindannyian kiskorúak molesztálásáért ültek korábban.A Maszol információi szerint az első számú gyanúsított egy mindeddig azonosítatlan, ortodox pópa kinézetű, szakállas férfi, akit korábban többször is láttak a környéken, amint cukorkával kínálgatta a játszadozó gyerekeket.