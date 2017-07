Megerősítették: Trump-Putyin találkozó lesz pénteken Hamburgban

A washingtoni Fehér Ház is megerősítette kedden, hogy Donald Trump amerikai elnök pénteken négyszemközti megbeszélést folytat majd Hamburgban Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.



Az amerikai elnöki hivatal közleménye szerint a megbeszélésre a G20-as országcsoport csúcsértekezletének keretében kerül sor. A hírt a Kreml már korábban bejelentette.



Ez lesz az első közvetlen megbeszélés a két elnök között.



Elnökválasztási kampányában Donald Trump "erős vezetőként" jellemezte Vlagyimir Putyint, s többször is kifejtette, hogy szívesen "újraindítaná" vele a feszültté vált amerikai-orosz kapcsolatokat. Trump jelezte: elsősorban az Iszlám Állam nevű terrorszervezet és általában a terrorizmus elleni küzdelemben, valamint a nukleáris fegyverek készleteinek csökkentésében működne együtt Putyinnal.



A mostani megbeszélésre készülve azonban az amerikai elnökre Washingtonban nagy nyomás nehezedik annak érdekében, hogy kemény politikai állásfoglalást képviseljen Oroszországgal szemben. Republikánus és demokrata párti törvényhozók egyaránt megfogalmaztak kifogásokat az orosz politikával, illetve Trump Oroszország-politikájával kapcsolatban. John McCain és Lindsey Graham republikánus szenátorok rendszeresen kárhoztatják Moszkvát, elsősorban a tavalyi amerikai elnökválasztási folyamatba történt - vélelmezett - beavatkozása miatt, McCain szenátor pedig kifejezetten Putyin elnököt bírálja gyakran a szerinte önkényuralmi vonásokat felmutató moszkvai politika miatt.



Miután az amerikai hírszerző szervezetek arra a következtetésre jutottak, hogy Oroszország állt a Demokrata Párt és egyes szövetségi államok számítógépes rendszerei ellen elkövetett hackertámadások hátterében, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és a kongresszus két házának hírszerzési bizottságai vizsgálatot folytatnak a tavalyi elnökválasztás "orosz szálainak" ügyében. Közben az igazságügyi minisztérium Robert Mueller személyében különleges tanácsadót is kinevezett, aki munkatársaival független vizsgálatot indított az orosz kormányzat és Donald Trump kampányának tagjai közötti esetleges kapcsolatokról. Donald Trump e feltételezéseket többször visszautasította, "boszorkányüldözésnek" minősítve őket. Ugyanakkor fény derült arra, hogy tavalyi kampányának első és menesztett menedzsere, Paul Manafort egy ukrajnai oroszbarát pártnak dolgozott, szintén lemondásra kényszerített első nemzetbiztonsági főtanácsadója, Michael Flynn pedig orosz meghívásra és finanszírozásban volt díszvendége egy szentpétervári gálaestnek.



Elemzők szerint az Oroszországgal összefüggő vizsgálatok beszűkíthetik az amerikai elnök tárgyalási lehetőségeit az orosz elnökkel.