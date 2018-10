Megerősítette a Leicester City: a klub tulajdonosa is meghalt a helikopterbalesetben

Megerősítette vasárnap éjjeli közleményében a Leicester City angol labdarúgóklub, hogy tulajdonosa és elnöke, Vichai Srivaddhanaprabha is meghalt a csapat stadionja mellett történt előző esti helikopterbalesetben.



A milliárdos thaiföldi üzletember helikoptere a Leicester City és a West Ham 1:1-es döntetlennel végződött mérkőzése után szállt fel a klub King Power nevű stadionjának gyepéről, ám néhány másodperccel később meghibásodott, a stadion mellett lezuhant és felrobbant.



A helikopteren a 61 esztendős Vichai Srivaddhanaprabhával és a pilótával együtt öten tartózkodtak. A Leicester City vasárnap éjjeli közleménye szerint a szerencsétlenséget egyikük sem élte túl.



Srivaddhanaprabha halálát a brit sajtó nem hivatalos forrásokat idézve már vasárnap is gyakorlatilag tényként kezelte, de a labdarúgóklub csak több mint 24 órával a baleset után, az áldozatok azonosítását követően erősítette meg hivatalosan.



Vichai Srivaddhanaprabha, aki haláláig a King Power International Group nevű, bangkoki székhelyű kiskereskedelmi hálózat elnök-vezérigazgatója volt, 2010-ben vásárolta meg a Leicester Cityt 39 millió fontért.



A Leicester City vasárnap éjjeli közleménye szerint Vichai Srivaddhanaprabha személyében "a világ egy nagyszerű embert veszített el", egy olyan embert, akinek vezetésével a klub egyetlen családdá forrt össze, és családként gyászolja néhai tulajdonosa halálát.



A klub bejelentette azt is, hogy a csapat következő két mérkőzését elhalasztják.



A helikopter felszállását a mérkőzést Angliában közvetítő fizetős televíziós sportcsatorna, a BT Sport egyenesben közvetítette a meccset értékelő műsor közben, de a gép lezuhanása az adásban nem látszott.



A baleset oka egyelőre nem ismeretes, de egy szemtanú beszámolója szerint a stabilizáló hátsó rotor leállt, és a gép ezután megállíthatatlanul pörögni kezdett, majd a stadion mellett lezuhant.



A légi balesetek kivizsgálását végző brit hatóság (AAIB) megkezdte a szerencsétlenség okainak feltárását.



Vichai Srivaddhanaprabha vezetésével a Leicester City az angol élvonalbeli labdarúgás történetének egyik legváratlanabb bajnoki címét szerezte a Premier League 2015-2016-os szezonjában.



Az évad elején egyes londoni fogadóirodák 5000/1-es nyereményesélyt is kiírtak erre a lehetőségre, vagyis gyakorlatilag teljesen valószínűtlennek tartották a Leicester City bajnoki címét, és így a maguk szempontjából szinte kockázatmentesnek az erre kínált fogadójátékot.



Becslések szerint az angol fogadóiparnak nettó 50 millió fontjába (több mint 18 milliárd forintjába) került a Leicester City bajnoki címe, amely az első volt a klub fennállása óta.