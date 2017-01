Megcsonkított holttesteket találtak egy mexikói üdülővárosban

Tizenkét megcsonkított holttestet találtak a hétvégén a mindenekelőtt amerikai turisták körében kedvelt nyugat-mexikói Manzanillo kikötővárosában - közölték helyi hatóságok hétfőn.



Az AFP francia hírügynökség szerint a mexikói drogháború immáron eddig biztonságosnak vélt területekre, így Manzanillóra is kiterjedt.



Carlos Heredia rendőrfőnök elmondta, hogy hét lefejezett és megcsonkított holttestet találtak szombaton egy manzanillói bekötőúton hagyott taxiban. A halottak egyike egy nő volt - tette hozzá.



További öt halottat találtak vasárnap egy erdőségben. A rendőrség egyik szóvivője szerint a holttestek félmeztelenek voltak és egyértelműen kínzásra utaló nyomokat fedeztek fel rajtuk.



A rendőrség mindkét tetthelyen a befolyásos Jalisco Nueva Generación (Jalisco Új Nemzedék) nevű drogkartell üzeneteit találta.



A Jalisco Nueva Generación egykor a Sinaola bűnszervezettel állt szövetségben. Mióta azonban annak vezetőjét, Joaquín Guzmánt, a ragadványnevén El Chapóként (Köpcösként) is emlegetett mexikói drogbárót múlt pénteken kiadták az Egyesült Államoknak szakértők a drogkereskedelem ellenőrzéséért folytatott véres bandaháborúval számolnak. Ugyanakkor - teszik hozzá - a Jalisco Nueva Generación szervezetén belüli ellentétek is kiéleződtek az utóbbi időben.