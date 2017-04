Megcsalta a felesége, megdöbbentő bosszút eszelt ki - videó

Nem mindennapi bosszút eszelt ki egy felszarvazott férj Szentpéterváron: betonnal töltette fel felesége imádott autóját az ablakok szintjéig -Az orosz férfinál akkor telt be a pohár, amikor hitvese elárulta: titokban egy áruház márkájának nevére változtatta vezetéknevét, mert a cég havi 50 ezer rubelt ajánlott fel azoknak a vásárlóinak, akik a névváltoztatással jelentkeznek játékukra. Ráadásul az is kiderült, hogy nem a hűség mintaképe.A megcsalt férj bosszúakciójáról videó is készült, ami azóta vírusként terjed az interneten.