Még soha nem érkezett ennyi illegális bevándorló Spanyolországba egy hónap alatt

Rekordszámú, 3900 illegális bevándorló érkezett novemberben Spanyolországba - közölte hétfőn az Európai Unió part- és határvédelmi ügynöksége (Frontex), megjegyezve, hogy a feljegyzések 2009-es kezdete óta nem regisztráltak még ennyi migránst egyetlen hónapban.



Az Európai Unióba a négy fő migrációs útvonalon mintegy 13 500 bevándorló érkezett a múlt hónapban - derül ki a jelentésből.



Spanyolországban megdőlt a havi rekord. Mint a Frontex kiemelte: az idén mért szám a háromszorosa annak, amit tavaly ugyanebben a hónapban regisztráltak. Az oda érkező illegális bevándorlók több mint fele marokkói és algériai állampolgár, míg a többiek nagy része nyugat-afrikai származású.



Az év eleje óta a 21 ezret is meghaladta a Spanyolországba érkezett migránsok száma, ami 2016-hoz képest 140 százalékos növekedést jelent. Mindemellett az Ibériai-félszigetre érkezők száma novemberben meghaladta a Görögországot elérők számát is, ahová 3700 menekült és migráns érkezett.



A Földközi-tenger nyugati részén húzódó útvonalon a migrációs nyomás erősödésének egyik fő okaként a származási és tranzitországokban fokozódó instabilitást jelölte meg korábban a Frontex.



Az ügynökség szerint Olaszország marad továbbra is az Európa felé tartó bevándorlók fő belépési pontja, de az olasz partokon regisztrált bevándorlók száma a korábbiakhoz képest továbbra is alacsony. Az idén eddig 116 400 migráns érkezett oda, csak novemberben 5300. Többségük nigériai, guineai, elefántcsontparti, illetve bangladesi állampolgár volt.



2017 eleje óta összesen 186 500 illegális bevándorló érte el Európa partjait, vagyis a tavalyi év azonos időszakához képest 62 százalékkal kevesebben. A csökkenés összefüggésben áll az Olaszország által a líbiai parti őrségnek nyújtott segítséggel, amellyel a tengeren elfogják a migránsokat és visszaszállítják őket az észak-afrikai állam területére.



Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) hétfőn felszólította a nemzetközi közösséget, hogy fogadjon be 1300, különösen veszélyeztetett menekültet Líbiából. A felnőtt kíséret nélküli gyermekeket, egyedülálló anyákat, komoly egészségügyi gondokkal küszködő embereket és kínzások áldozatait átmenetileg Nigerben helyezik el, s innen telepítenék szét az őket befogadó államokba.



"Ez egy kétségbeesett felhívás a szolidaritásra és az emberiességre" - hangsúlyozta Volker Türk, a világszervezet menekültügyi főbiztosának egyik helyettese. "Minél előbb ki kell vinnünk a különösen veszélyeztetett menekülteket Líbiából" - tette hozzá.



Több ezer illegális bevándorló vált embercsempészek és kereskedők áldozatává a káoszba süllyedt észak-afrikai államban. A világszervezet értesülései szerint a migránsok embertelen körülmények között kénytelenek élni a líbiai menekülttáborokban.



A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) csütörtökön közölte, hogy az idén mintegy 15 ezer migránst telepített haza 24 származási országba Líbiából.



A Moammer Kadhafi diktátor 2011-es bukása óta a káosz uralta Líbia a 300 kilométerre fekvő Olaszországba igyekvő bevándorlók fő tranzitállomása lett. Az IOM legalább 700 ezer illegális bevándorlóról tud az észak-afrikai országban.



A görög szigetekre érkezők száma a novemberi 3700-zal 37 900-ra nőtt az idén , ami összességében 79 százalékos csökkentést jelent az előző év azonos időszakához képest.



A nyugat-balkáni útvonalon 500 körül volt az érkezők havi száma "a térségbeli országok szoros határellenőrzési együttműködésének következtében" - közölte az ügynökség.